Данные 48 млн сертификатов о вакцинации от COVID-19 выставили на продажу

14:59 26.01.2022

На теневом форуме за 100 тыс. долларов на продажу выставили обезличенную базу данных QR-кодов 48 млн вакцинированных от COVID-19. По словам продавца, данная база была получена из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус».

В предоставленном образце данных содержатся первые буквы ФИО на русском и английском языках, дата рождения, УНРЗ (уникальный номер регистровой записи пациента), первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта, название вакцины на русском и английском языках, а также QR-код в формате PNG (закодирован в Base64) и срок его действия, сообщает телеграм-канал «Утечки информации».

По данным источника, выборочная проверка показала, что QR-коды действительные, ведут на сайт Госуслуг и данные в образце полностью совпадают с тем, что указано на официальной странице проверки QR-кодов.

Позднее в СМИ появились сообщения, что Минцифры начало проверку информации об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги стоп коронавирус». При этом в ведомстве отметили, что угроз для безопасности личных данных пользователей нет, сообщает ТАСС.

«Минцифры начало проверку по факту появления сообщений в Telegram-каналах об утечке обезличенных данных из приложения "Госуслуги стоп коронавирус". <…> В самой базе приложения персональные данные граждан не содержатся. При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность. В связи с этим подтвердить валидность этих данных не представляется возможным. Подтверждаем, что угроз для безопасности личных данных нет», - заявили в министерстве.