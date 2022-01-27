Мишустин создал оперативную рабочую группу по омикрон-штамму

12:42 27.01.2022

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативной группы по взаимодействию федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма ковида. Об этом говорится в релизе правительства.

Куратором новой структуры стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Возглавила оперативную группу замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. В свою очередь ее заместителем в группе стал глава департамента здравоохранения кабмина Игорь Каграманян. Ответственным секретарем группы назначили заместителя Каграманяна в департаменте Елену Скачкову.

В минувший вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтверждено 5889 случаев заболевания омикрон-штаммом в 68 регионах страны. По ее словам, почти 70% заболевших россиян не были вакцинированы. Это говорит о том, что прививка защищает и от нового варианта коронавируса, сказала Попова.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о снижении уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в части регионов страны.