Мишустин создал оперативную рабочую группу по омикрон-штамму
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативной группы по взаимодействию федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма ковида. Об этом говорится в релизе правительства.
Куратором новой структуры стала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Возглавила оперативную группу замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. В свою очередь ее заместителем в группе стал глава департамента здравоохранения кабмина Игорь Каграманян. Ответственным секретарем группы назначили заместителя Каграманяна в департаменте Елену Скачкову.
В минувший вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтверждено 5889 случаев заболевания омикрон-штаммом в 68 регионах страны. По ее словам, почти 70% заболевших россиян не были вакцинированы. Это говорит о том, что прививка защищает и от нового варианта коронавируса, сказала Попова.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о снижении уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в части регионов страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А шо, таки раньше никакой комиссии не было? Или они на каждый шип по штабу создавать будут?
Переболел Омикроном. Что примечательно: я - непривитый, а заразил меня Омикроном мой дважды вакцинированный начальник, с которым я как раз общался а он кашлял. У него на следующий день - положительный тест. Человек слёг...Я заболел тем же на третий день после общения с дважды привитым БОЛЬНЫМ.
Что я могу сказать про Омикрон? - Обычное ОРВИ, и не из тяжёлых. Один день 38,4 и затем дней около 4-5ти жалкие 37,2.
Честно говоря, когда у меня однажды была фолликулярная ангина - вот это был треш!
При ангине температура три дня была под 40 градусов, состояние мерзкое, переносил тяжело. В сравнении с этим Омикрон - вообще ерунда.
И вот итог: я, НЕ привитый уже полностью поправился от Омикрона и здоров.
Мой начальник, дважды привитый - сё ещё на больничном и чувствует себя неважно..
Вопрос - буду ли я прививатья?
Ответ - да ни за какие деньги!
Зачем? Теперь у меня иммунитет и так есть. А привитый дважды болеет ТЯЖЕЛЕЕ.
Так что для себя я все выводы уже сделал.
Полагаю очередную истерию со словечком "Омикрон" раздувают те, кто хочет
хорошенько нажиться на испуганных людях.
Нет в стране большей заразы, чем премьер министр.
Ааа ох, извините, есть ещё самый мэрзский мэр!
До этого врачи выживали.
Сейчас живут и не переживают.
самое страшное не чиновники, а то что современные люди не хотят сопротивляться, защищать свои права, даже понимая, что их медленно убивают.
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это две стороны Одной проблемы - Государственного Тоталитаризма.
это происходит по всему миру - Левацкие Политики Силой Принуждают людей к Генным Уколам всеми НЕправдами.
что само посебе четко указывает на Мировой Закулиснуй Заговор.
само признание этого Факта должно-бы автоматически заставить вмешаться спецслужбы - они заняты затыканием рта людям.
с какого угла не танцуйте, все упирается в Произвол Государства и тот факт что Государство может за вами следить и вас принуждать колоться всякой гадостью Против Вашей воли.
это НЕ "представительство" окотором они разглагольстуют - это Тирания.