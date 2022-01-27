Свыше 80% переработчиков отходов отказались предоставить данные о работе

Пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), составляющего реестр утилизаторов, сообщила, что только 600 из 4000 российских компаний, работающих в сфере переработки отходов, подали данные для внесения в реестр утилизаторов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).

«РЭО в прошлом году начал формирование реестра утилизаторов отходов. По состоянию на январь 2022 года мы получили данные от 600 компаний о мощностях по утилизации лишь 6,5 млн тонн товаров и упаковки по всей стране, хотя ежегодно в России, по данным федеральной схемы обращения с отходами, образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных отходов. Эти 600 компаний - те предприятия, которые выражают готовность прозрачно работать по новой системе РОП. В целом, по стране компаний-утилизаторов гораздо больше - около 4000 компаний, но не все готовы работать по честным правилам», - цитирует ТАСС слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Концепция РОП предусматривает, что производители и импортеры обеспечивают утилизацию отходов от использованных товаров самостоятельно или путем заключения договора с переработчиком. В будущем договоры должны заключаться только с теми, кто включен в реестр утилизаторов.

Всего будет сформировано три реестра: утилизаторов, упаковки и реестр производителей товаров, товаров в упаковке.

Буцаев отметил, что РЭО собирает не только данные о компании, но и о мощностях переработки, объемах утилизации и производимой продукции переработки. Согласно представленной информации, на сегодня существуют мощности для прозрачной ежегодной переработки миллиона тонн полимеров, пяти миллионов тонн бумаги, 564 тыс. тонн дерева.

Новые правила РОП должны вступить в силу в 2022 году. Также сообщается, что с 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2022, 23:02
    Гость: А что если к нерадивым обратится Президент?

    Наша служба и опасна и трудна,
    И на первый взгляд, как будто не видна.
    Если кто-то кое-где у нас порой
    Честно жить не хочет,
    Значит с ними нам вести незримый бой.
    Так назначено судьбой для нас с тобой -
    Служба дни и ночи.

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