Правительство решило объединить Фонд социального страхования с ПФР

Фото с сайта wikimedia.org

Правительство хочет к 2023 году объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в одну структуру с совокупным бюджетом примерно в половину федерального (более 10 трлн рублей) — Социальный фонд. Реформа носит технический характер, но вместе с ней вырастет нагрузка на некоторых работодателей, пишет «Коммерсант».

Минтруд предложил присвоить новой структуре новый организационно-правовой статус — внебюджетный фонд. Работу фонда будет координировать Минтруд, а в структуре его управления будет образован наблюдательный совет, в который войдут в том числе вице-премьер РФ и министр труда.

Расходы на работу нового фонда не должны превышать показатели, заложенные для ПФР и ФСС в федеральном бюджете (около 1% от их расходов). Основная часть сотрудников ПФР и ФСС сохранит рабочие места, их собираются перевести на новые позиции. Для работодателей создание новой структуры будет означать объединение взносов в ПФР и ФСС в единый социальный платеж. Сумма отчислений для большинства не изменится, но тех работодателей, которые используют сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, обяжут платить взносы в Социальный фонд.

Как рассказал источник газеты, Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже весной 2022 года. Летом ведомство хочет подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023–2025 годы.

Правительство РФ решило реформировать фонды в рамках цифровой трансформации социальной сферы — к 2025 году власти собираются управлять всеми социальными услугами, доступными гражданам России, с помощью единой цифровой платформы. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2022, 21:59
    Гость: Чехарда без ума

    Замечено, что бы не предпринял режим все выливается в свисток. Растут две вещи вывоз денег и смертность.

  2. 28.01.2022, 19:22
    Гость: коммунист

    Еще ни одно решение дитаторского режима либеральной демократии с 91 года не пошло на пользу большинству населения, не смотря на жалкие разбрасывания медной мелочи с Кремлевского крыльца не меняющие общей картины бедности. Число за чертой бедности неуклонно растет требуя разрабатывать все новые и новые методки расчета призванные это число математически уменьшить.

  3. 28.01.2022, 18:20
    Гость: topor

    Минфин не раскрывает причин сокращения объема ФНБ, поэтому сложно предположить, куда «пропали» 320 млрд рублей. Известно, что за счет средств ФНБ будут частично оплачиваться национальные проекты, а также инфраструктурные и промышленные направления. Изначально, в 2008 году, ФНБ создавался с той целью, чтобы нефтяные сверхдоходы шли на софинансирование добровольных пенсионных накоплений россиян и балансировали бюджет Пенсионного фонда. Однако в реальности деньги расходовались на крупные проекты ведущих российских компаний-экспортеров.

  4. 28.01.2022, 17:56
    Гость: topor

    Хотя координировать работу нового фонда все также будет Минтруд, в структуре его управления появится принципиально новый орган — наблюдательный совет. Назначат смотрящих за ворующими? Думаю,что договорятся и всё пойдёт своим ладком по проторенной дорожке.

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