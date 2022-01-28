Правительство решило объединить Фонд социального страхования с ПФР

11:53 28.01.2022

Правительство хочет к 2023 году объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в одну структуру с совокупным бюджетом примерно в половину федерального (более 10 трлн рублей) — Социальный фонд. Реформа носит технический характер, но вместе с ней вырастет нагрузка на некоторых работодателей, пишет «Коммерсант».

Минтруд предложил присвоить новой структуре новый организационно-правовой статус — внебюджетный фонд. Работу фонда будет координировать Минтруд, а в структуре его управления будет образован наблюдательный совет, в который войдут в том числе вице-премьер РФ и министр труда.

Расходы на работу нового фонда не должны превышать показатели, заложенные для ПФР и ФСС в федеральном бюджете (около 1% от их расходов). Основная часть сотрудников ПФР и ФСС сохранит рабочие места, их собираются перевести на новые позиции. Для работодателей создание новой структуры будет означать объединение взносов в ПФР и ФСС в единый социальный платеж. Сумма отчислений для большинства не изменится, но тех работодателей, которые используют сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам, обяжут платить взносы в Социальный фонд.

Как рассказал источник газеты, Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже весной 2022 года. Летом ведомство хочет подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023–2025 годы.

Правительство РФ решило реформировать фонды в рамках цифровой трансформации социальной сферы — к 2025 году власти собираются управлять всеми социальными услугами, доступными гражданам России, с помощью единой цифровой платформы.