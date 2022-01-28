Песков рассказал об антипрививочниках в Кремле

Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации Кремля есть люди, выступающие против вакцинации.

«Есть антиваксеры, как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму», - цитирует его слова РИА Новости.

Также он отметил, что подавляющее большинство продолжает работать на дому, а в администрации президента уже немало заразившихся.

При этом ранее Песков отметил, что опыт других стран показывает отсутствие смысла в избыточных ограничениях при штамме коронавируса «омикрон».

Председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также ранее отмечал, что, несмотря на рост заболеваемости, вводить локдаун в стране нет необходимости, так как система научилась бороться с инфекцией.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2022, 21:09
    Гость: Багдан

    Вот поэтому я стою горой за Лукашенко, и таких как я в Беларусии немало. Поймите меня правильно, я не могу сказать, что президент Лукашенко вызывает у меня большие симпатии, у него есть, конечно, сомнительные поступки, например, весьма сомнительным с нравственной точки зрения было его поведение во время антибандеровского восстания на Донбассе в 2014 году, когда там ещё было за что бороться.
    И это при том, что Лукашенко называет себя советским патриотом. Зато в 2022 году он согласился вместе с Путиным принять участие в международных криминальных разборках в Казахстане, назвав это «миротворческой» операцией.
    И тем не менее, я не выступаю против президента Лукашенко. Потому что сегодня в отношении с ним лучше следовать принципу: «ударили по одной щеке – подставь другую». Но конечно, я не говорю, что это правило на все случаи жизни, но в отношениях с беларуским президентом сегодня лучше руководствоваться им.
    Спросите почему? Потому, что ослабление Лукашенко сегодня неминуемо приведёт к усилению позиций глабальных фашистов и активизации политики коронабесия.
    А пока только наш Лукашенко хоть как-то тормозит ковид-террор и вакцинобесие. Поэтому его власть лучше не расшатывать.

  3. 28.01.2022, 20:40
    Гость: Гость

    Кто бы сомневался - это уже даже доказано, что в уколотых крыша едет. Хорошо, что хоть мне ничего доказывать больше не надо с моей "слепотой". А что - можно сказать что повезло. Побочка от модной процедуры - это как раз слепота и глухота. И если сердечный приступ и "сдвиг по фазе" ещё сложно связать с вакцинацией, то объяснить почему человек вдруг ослеп после привывки - это практически нереально. Так что связь в данном случае просто железобетонная. Всё-таки я неплохо пристроилась в этой жизни со своей болезнью. А ведь сколько лет здоровым завидовала. Похоже, что теперь они уже будут завидовать мне. Не зря же говорится: кто был первым - станет последним, кто был последним - станет первым...

  4. 28.01.2022, 20:28
    Гость: d

    Генные вакцины, к которым относятся, например, Pfizer и Moderna
    -
    нет никаких генных "вакцин".
    генные "вакцины", это препараты Генной Модификации и Терапии.

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