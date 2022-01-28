Песков рассказал об антипрививочниках в Кремле

17:01 28.01.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации Кремля есть люди, выступающие против вакцинации.

«Есть антиваксеры, как и везде у нас в обществе. Занимаем в отношении них непримиримую позицию. Подвергаем остракизму», - цитирует его слова РИА Новости.

Также он отметил, что подавляющее большинство продолжает работать на дому, а в администрации президента уже немало заразившихся.

При этом ранее Песков отметил, что опыт других стран показывает отсутствие смысла в избыточных ограничениях при штамме коронавируса «омикрон».

Председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также ранее отмечал, что, несмотря на рост заболеваемости, вводить локдаун в стране нет необходимости, так как система научилась бороться с инфекцией.