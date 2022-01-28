Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки

11:00 28.01.2022

Российские граждане получат право регистрировать собственные товарные знаки, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Отмечается, что кабмин одобрил соответствующие поправки в Гражданский кодекс 27 января. На сегодняшний день регистрировать товарные знаки могут только юридические лица и инивидуальные предприниматели. При этом ряд иностранцев могут регистрировать товарные знаки в России без статуса ИП.

Новый законопроект призван ликвидировать данное "неравенство".

Планируется, что законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время. Предположительно Госдума рассмотрит его в весеннюю сессию. Однако документ предполагает отложенный срок его вступления в силу, поэтому самозанятые смогут воспользоваться новым правом не раньше 2023 года.

Документ важен в первую очередь для самозанятых — для них появится дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг, но нововведение может быть интересно всем людям, развивающим личный бренд. Предлагаемые изменения позволят самозанятым легально индивидуализировать свою продукцию и юридически защищать свой товарный знак.