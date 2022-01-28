Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки
Российские граждане получат право регистрировать собственные товарные знаки, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
Отмечается, что кабмин одобрил соответствующие поправки в Гражданский кодекс 27 января. На сегодняшний день регистрировать товарные знаки могут только юридические лица и инивидуальные предприниматели. При этом ряд иностранцев могут регистрировать товарные знаки в России без статуса ИП.
Новый законопроект призван ликвидировать данное "неравенство".
Планируется, что законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время. Предположительно Госдума рассмотрит его в весеннюю сессию. Однако документ предполагает отложенный срок его вступления в силу, поэтому самозанятые смогут воспользоваться новым правом не раньше 2023 года.
Документ важен в первую очередь для самозанятых — для них появится дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг, но нововведение может быть интересно всем людям, развивающим личный бренд. Предлагаемые изменения позволят самозанятым легально индивидуализировать свою продукцию и юридически защищать свой товарный знак.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В голове крутится - небольшая эмблема средневекового замка на небольшом острове, а сверху слоган "КООПЕРАТИВ ОЗЕРО".
Выругался нехорошими словами на форуме, или картинку какую разместил, глядь,а тебя потянули к ответу, да громадным штрафом грозят. Оказывается на матюки кто-то уже оформил товарный знак и на картинку с грудастой девахой тоже.Творят,что хотят и никакой тебе свободы творчества.Зато всяким сутягам и их подопечным будет где разгуляться и поднять бабала. В общем настают времена,когда на гов...( извиняюсь -отходах человеческой жизнедеятельности) можно прилично заработать.
Надеюсь на продвижение товара.
Да нет, спасибо, мы лучше без опознавательных знаков, как полиционеры, чтоб труднее было поймать, когда объявят преступниками.
товарный знак правительство Мытаря налог драть будет ?