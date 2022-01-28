Россияне смогут регистрировать собственные товарные знаки

Российские граждане получат право регистрировать собственные товарные знаки, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Отмечается, что кабмин одобрил соответствующие поправки в Гражданский кодекс 27 января. На сегодняшний день регистрировать товарные знаки могут только юридические лица и инивидуальные предприниматели. При этом ряд иностранцев могут регистрировать товарные знаки в России без статуса ИП.

Новый законопроект призван ликвидировать данное "неравенство".

Планируется, что законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время. Предположительно Госдума рассмотрит его в весеннюю сессию. Однако документ предполагает отложенный срок его вступления в силу, поэтому самозанятые смогут воспользоваться новым правом не раньше 2023 года.

Документ важен в первую очередь для самозанятых — для них появится дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг, но нововведение может быть интересно всем людям, развивающим личный бренд. Предлагаемые изменения позволят самозанятым легально индивидуализировать свою продукцию и юридически защищать свой товарный знак.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2022, 19:04
    Гость: Жека

    В голове крутится - небольшая эмблема средневекового замка на небольшом острове, а сверху слоган "КООПЕРАТИВ ОЗЕРО".

  2. 28.01.2022, 17:39
    Гость: topor

    Выругался нехорошими словами на форуме, или картинку какую разместил, глядь,а тебя потянули к ответу, да громадным штрафом грозят. Оказывается на матюки кто-то уже оформил товарный знак и на картинку с грудастой девахой тоже.Творят,что хотят и никакой тебе свободы творчества.Зато всяким сутягам и их подопечным будет где разгуляться и поднять бабала. В общем настают времена,когда на гов...( извиняюсь -отходах человеческой жизнедеятельности) можно прилично заработать.

  4. 28.01.2022, 13:10
    Гость: Бобёр

    Да нет, спасибо, мы лучше без опознавательных знаков, как полиционеры, чтоб труднее было поймать, когда объявят преступниками.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
© KM.RU
Опасный союз: Кудрин и Хуснуллин хотят обезлюдить Россию?
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«По логике Кремля, сменяемость власти не является ценностью ни в каком смысле — наоборот, это сбой, которого лучше бы избегать»
ремль нарывается на «три буквы»: власти решили разыграть фальшивую «русскую карт
Кремль нарывается на «три буквы»: власти решили разыграть фальшивую «русскую карту»
Медведев объяснил, почему на Кубе нет российских военных баз
Избранное
Экстренная помощь: как отбелить белую скатерть?
Томшин Бэнд «Карлсон» (CD + медиатор)
Красные Звезды «Преодоление пределов»
«Британская корона: право на "расизм" как обязанность перед нацией. Королевская семья в Англии – не частная семья, а символ страны»
Сибирские морозы диктуют свои правила: изменилась программа боевой подготовки воинских частей
Продавец всегда прав: цунами российского ценообразования
Как избавиться от боли в горле?
The Крыша «Крыша аффекта» (CD + медиатор)
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
Ленточный фундамент своими руками
«Будут топить до конца»: дочь у заботливой матери насильно забрали в приют