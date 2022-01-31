В России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

Уничтожение конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания могут запретить в России,  пишет газета "Известия" со ссылкой на депутата ЛДПР Ярослава Нилова. Соответствующий законопроект в ближайшее время планируется внести в Госдуму.

Документ предполагает дополнить закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" новой статьей "О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления". В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что было бы правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению.

Предполагается, что запрет коснется всех продуктов питания, которые были изъяты в связи с нарушением закона, - и конфискованных, и санкционных. Проверять качество таких продуктов могут Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

В марте 2014 года США и ЕС начали вводить санкции против российских граждан и организаций после референдума в Крыму, обвиняя РФ в "подрыве территориальной целостности Украины". В августе 2014 года Россия ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции, под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.01.2022, 10:43
    Гость: stalker

    Давно пора было бы это сделать. Мы не настолько богаты чтобы продуктами разбрасываться. А так конфискованные и качественные продукты можно безвозмездно передавать в дома престарелых, детские дома и другие социальные учреждения.

  3. 31.01.2022, 10:19
    Гость: Юрий СПб

    ...А "европеец" в России, с недавних пор, есть слово ругательное, посему я Вас попрошу: на портале КМ.ru не выражаться.

  4. 31.01.2022, 10:16
    Гость: Юрий СПб

    Неа!!! Просто власть убедилась в том, что мало смертей в России от коронавируса.

Все комментарии (11)
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