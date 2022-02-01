Путин: США проигнорировали основные предложения России по безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности.
Он отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета трех ключевых требований России, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года».
«НАТО ссылается на право стран на свободный выбор. Но нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других», - цитирует РБК слова президента.
«Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру ни на один дюйм. Сказали одно - сделали другое. Теперь НАТО в Польше, Румынии, странах Прибалтики. Как у нас говорят в народе - кинули, обманули. Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. И теперь пусковые установки в Румынии и скоро будут в Польше. А там стоят установки, на которые можно устанавливать "Томагавки" - ударные ракеты. Разве это не угроза для нас?» - задался вопросом Путин.
«Говорят, что Украину надо принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым военным путем. Представим, что Украина - член НАТО - начинает операции в Крыму (про Донбасс я не говорю). Это - суверенная территория России. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь подумал? Похоже, что нет», - добавил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а прецедент уже был в самой РФ в Чечне разбомбили всю промышленность русское население под бомбежками бежало куда глаза глядят и никто даже слова не сказал в защиту а погибло 80 тысяч сам Путин озвучил эти цифры а Беслан а Дубровка а солдаты в Чечне сколько загублено русских душ и все нормально ? да нет память должна быть как расправляются с неугодными а самих чеченцев сколько погибло тишина две войны затеяли но это внутри страны а Украина это состоявшееся государство и лезть туда опасно потому что в самой РФ проживает огромное количество украинцев имеющих родных на Украине и гибель их родных вызовет цунами в самой РФ и их никто не сдержит конечно есть маньяки психопаты типа Жириновкого но их мало
Да, это Гегемон повторял часто, и никакой переориентации например на юго восточную Азию или тем более, как СССР "на себя" с ним НЕ ожидается. Он "продукт" Ельцина, 100% кошерный прозападник.
Все 20 лет он "скребётся" в двери запада, но всё становится только хуже. Запад и так и сяк "доводит" роль России в их понимании, но они делают вид, что "не видят" этого, и продолжают делать предложения западу о "партнёрстве". Мюнхенская речь Гегемона в 2002г была что ни наесть открытым предложением, что бы РФ наконец то вошла в запад в полноправном членстве, и что? Просто посмеялись над ним тогда. Все прекрасно понимали, что о никаком равноправстве нет и речи. Только бессовестные двойные стандарты.
А запад что уже только не предлагал, мол развалитесь, европейская часть станет как Болгария, войдёт в ЕС, не сразу, лет через 25..30, может 50, сдайте всё ЯО "мировому сообществу" (в лице США)итд..
В Кремле дуются, обижаются, но всё равно туда лезут. При этом, в Кремле вопрос о том, что бы стать суверенной страной как СССР даже не стоит!
Я прекрасно помню, как в США в 2016г объявили, что армия РФ.. незаконна!
И чего они хотят от этого сброда дальше услышать?
ООН давно уже не ООН, ими командуют чиновники США, которые там уже все посты 100% занимают. На ООН больше половины мира не обращают никакого внимания- бессмысленно!
Они уже давно с натой договорились о сдаче всего. Элитка хочет быть частью запада. Пусть даже эта часть ж... па.
А ради этого можно и Россию вместе с народом ликвидировать.
"...заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности..."
У него что, озарение наступило? Или он нам решил "глаза раскрыть"?
К чему было вообще им ультиматумы ставить, если финал был заранее известен?
Единственный положительный эффект от этого ультиматума был, что теперь в Кремле смогут заявить, что "НАТО открыто назвал нас врагом, по этому мы тоже считаем НАТО врагами". Вместо обычного миротворческого сюсюканья про "тенденции" и "взаимопонимание".
управлять врагом нужно иметь политические и экономические рычаги. Исходя из этого понятно кто, кем будет управлять.