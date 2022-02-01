Путин: США проигнорировали основные предложения России по безопасности

20:16 1.02.2022

Президент России Владимир Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности.

Он отметил, что в ответе Запада не было «адекватного учета трех ключевых требований России, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года».

«НАТО ссылается на право стран на свободный выбор. Но нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других», - цитирует РБК слова президента.

«Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру ни на один дюйм. Сказали одно - сделали другое. Теперь НАТО в Польше, Румынии, странах Прибалтики. Как у нас говорят в народе - кинули, обманули. Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. И теперь пусковые установки в Румынии и скоро будут в Польше. А там стоят установки, на которые можно устанавливать "Томагавки" - ударные ракеты. Разве это не угроза для нас?» - задался вопросом Путин.

«Говорят, что Украину надо принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым военным путем. Представим, что Украина - член НАТО - начинает операции в Крыму (про Донбасс я не говорю). Это - суверенная территория России. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь подумал? Похоже, что нет», - добавил он.