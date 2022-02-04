Попова сообщила о замедлении темпов распространения «омикрона»

18:22 4.02.2022

Вариант коронавируса «омикрон» стал распространяться в России и странах Европы медленнее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Динамика развития и, так скажем, наступления штамма «омикрон» несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств», — сообщила Попова.

В то же время свыше 80% случаев заражения коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге приходится именно на «омикрон», отметила она. В отношении всей страны этот показатель превышает 50%, чуть меньше россиян заражаются «дельтой».

Днем ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за минувший месяц доля «омикрона» в Москве выросла до 85%. Однако число госпитализаций уменьшилось в два с половиной раза. В настоящее время в стационарном лечении нуждаются до 7% заболевших по сравнению с 20% при «дельте».