Попова сообщила о замедлении темпов распространения «омикрона»

Скорая помощь © KM.RU

 

Вариант коронавируса «омикрон» стал распространяться в России и странах Европы медленнее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«Динамика развития и, так скажем, наступления штамма «омикрон» несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств», — сообщила Попова.

В то же время свыше 80% случаев заражения коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге приходится именно на «омикрон», отметила она. В отношении всей страны этот показатель превышает 50%, чуть меньше россиян заражаются «дельтой».

Днем ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за минувший месяц доля «омикрона» в Москве выросла до 85%. Однако число госпитализаций уменьшилось в два с половиной раза. В настоящее время в стационарном лечении нуждаются до 7% заболевших по сравнению с 20% при «дельте».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2022, 01:26
    Гость: Да известны давно.

    Только проснулся? Хвост вырастает. Рога пробиваются. Шерсть. Все как обычно.

  3. 04.02.2022, 23:46
    Гость: Русский

    О какой стране рассказывает Попова? Сегодня самое большое количество зараженных а она рассказывает о спаде. Направьте ее к психиатру.

  4. 04.02.2022, 23:36
    Гость: Врачи

    вместо арепливира, теперь в Питере ковидлу
    арбидолом лечат. Ваксеры! арбидол поможет?

Все комментарии (17)
Выбор читателей
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
МИД Британии пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
«Лютый беспредел творится в Троицке»: бандиты захватили государственный лес
«Лютый беспредел творится в Троицке»: бандиты захватили государственный лес?
Байден, НАТО, Украина
«Украинский кризис – наиболее обсуждаемая сейчас проблема среди аналитиков всего мира»
Окружить Киев: американский эксперт о разрешении украинского кризиса
Избранное
«Черный Обелиск», 11 апреля – Москва, клуб Pravda
Жасмин: «Счастье – это моя семья!»
Что делать, если муж решил жить отдельно
«Восстановление памятника Дзержинскому – не вопрос отдания должного его заслугам»
Представлен дизайн кроссовера Aurus Komendant
Александр Проханов: «Как разворачивался ГКЧП - грандиозный и страшный проект Госбезопасности по сокрушению Советского Союза»
Аборт мозга «Костыль»
«Квалификационная яма»: почти половина жителей России занимают не свое место на работе
Армия сделала из Александра Зацепина великого композитора
Виды и особенности тепловых пушек
Как научиться общаться с людьми?