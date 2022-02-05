В Троицком лесу в Новой Москве ночью вырубили значительную часть леса
Участок, согласно планам администрации, предназначен для строительства мегашколы на 2100 учеников
В Троицком лесу в Новой Москве минувшей ночью лесорубы спилили значительную часть леса.
Участок, согласно планам администрации, предназначен для строительства мегашколы на 2100 учеников. Площадь вырубки составит примерно 11 гектаров, что сравнимо с площадью 15 футбольных полей. При этом по соседству с местом вырубки уже есть три школы. В школе нуждается не "лесной" район Троицка, а его северная и южная части.
Местные жители возмущены, они считают, что возведение социальной инфраструктуры не должно сопровождаться уничтожением лесопарковой зоны. Многие из них считают, что за проектом строительства школы-гиганта кроются куда более опасные для городской среды планы. "Цель — не построить школу. Цель — захватить лес. Сделать это с помощью какого-нибудь торгового центра они не решаются. Это слишком одиозно. На это никто не пойдет. Даже Москва с таким не согласится, понимая, что здесь просто взрыв будет. Поэтому они и решили начать захват леса со школы, с социального объекта, который городу теоретически действительно нужен", — считает местная жительница Ольга Сластунина.
Активисты, пришедшие сегодня утром на место рубки, обнаружили, что лесорубы застройщика спилили все деревья, даже те, что были с "зеленой меткой" – предназначенные для сохранения. Также они нашли окровавленную тушку зайца, вероятно, он попал под технику или бензопилу, пишет Накануне.RU.
Сегодня в Троицком лесу начались встречи эко-активистов с оппозиционными депутатами, которые обещают передать требования защитников леса в Мосгордуму и Госдуму.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вся Россия в Москву перебраться не сможет. Население уменьшается кругом, а в Москве и окрест растёт?!
Вопрос не праздный, почему??? Ответ очевидет. Бегут и перефирии от проьблем. Их в Москве на порядок больше.
И вывод. Страна проваливается вся, кроме столицы.
Куда идём бодрым шагом " Товарищи"?
Не иначе в пропасть. Нужем в пропасти лес или нет, уже не вопрос. Не нужен.
Они тут пилят, чтобы потом жить в Лондоне.
За деревней, у реки,
Рубят лес мужики.
И творят, что хотят,
Только щепки летят.
Не застудит терема,
Непогода зима,
И никто не вспомнит, нет,
Как цветёт первоцвет.
Не губите мужики, не губите!
Не рубите дерева, не рубите!
Ради гнёздышка грача,
Не рубите сгоряча!
Не рубите, говорю, не рубите!
Не иначе китайцы, пока наше всё у них здесь можно хоть на голове стоять и тебе ничего не будет
К. С. Станиславский в своих воспоминаниях об А. П. Чехове писал: «Послушайте, не Ви́шневый, а Вишнёвый сад», — объявил он и закатился смехом. В первую минуту я даже не понял, о чём идет речь, но Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук ё в слове «Вишнёвый», точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: «Ви́шневый сад» — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растёт и цветёт для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого.
За вырубку леса:ночью,тайком,незаконно,пора вводить высшую меру,иначе мы так скоро вообще без леса останемся.А все к этому и идет.