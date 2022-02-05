В Троицком лесу в Новой Москве ночью вырубили значительную часть леса

13:47 5.02.2022

Участок, согласно планам администрации, предназначен для строительства мегашколы на 2100 учеников

В Троицком лесу в Новой Москве минувшей ночью лесорубы спилили значительную часть леса.

Участок, согласно планам администрации, предназначен для строительства мегашколы на 2100 учеников. Площадь вырубки составит примерно 11 гектаров, что сравнимо с площадью 15 футбольных полей. При этом по соседству с местом вырубки уже есть три школы. В школе нуждается не "лесной" район Троицка, а его северная и южная части.

Местные жители возмущены, они считают, что возведение социальной инфраструктуры не должно сопровождаться уничтожением лесопарковой зоны. Многие из них считают, что за проектом строительства школы-гиганта кроются куда более опасные для городской среды планы. "Цель — не построить школу. Цель — захватить лес. Сделать это с помощью какого-нибудь торгового центра они не решаются. Это слишком одиозно. На это никто не пойдет. Даже Москва с таким не согласится, понимая, что здесь просто взрыв будет. Поэтому они и решили начать захват леса со школы, с социального объекта, который городу теоретически действительно нужен", — считает местная жительница Ольга Сластунина.

Активисты, пришедшие сегодня утром на место рубки, обнаружили, что лесорубы застройщика спилили все деревья, даже те, что были с "зеленой меткой" – предназначенные для сохранения. Также они нашли окровавленную тушку зайца, вероятно, он попал под технику или бензопилу, пишет Накануне.RU.

Сегодня в Троицком лесу начались встречи эко-активистов с оппозиционными депутатами, которые обещают передать требования защитников леса в Мосгордуму и Госдуму.