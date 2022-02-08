Как выбрать идеальную тетрадь для школы?

15:10 8.02.2022

Одним родителям сборы в школу кажутся приятными хлопотами, другие считают это очередной заботой, которая отнимает много времени и сил.

Перед новым учебным годом школьнику нужно купить форму, рюкзак, пенал, ручки, карандаши. Родители стремятся приобрести безопасные, надежные и красивые школьные принадлежности. Ассортимент просто огромен. Особое внимание нужно уделить покупке школьных тетрадей. От их правильного выбора зависит не только желание ребенка писать красиво и аккуратно, но и его здоровье. Различных видов тетрадей представлено большое количество, важно не растеряться в этом изобилии и купить по-настоящему качественные изделия.

Что такое тетрадь

Это простой, понятный, но в то же время важный атрибут в процессе обучения. Тетрадь состоит из листов, прикрепленных к обложке. Она необходима для внесения записей во время уроков и выполнения домашних заданий. Какие бывают тетради для школы? Листы в них могут быть расчерчены в клетку либо линейку. Ученикам начальных классов предлагают изделия с косыми линиями, которые нужны для выработки хорошего почерка у школьника.

Критерии выбора

Как выбрать тетрадь для школы, чтобы ученику было комфортно писать, на какие нюансы обратить внимание? Современные тетради выпускают в разных вариациях. Кроме клетки, линейки и косой линии, бывают изделия со специальной печатной основой (для первоклассников). Реже встречаются совсем пустые листы. Для чего можно использовать такие тетради? Они больше подойдут людям, которые любят рисовать, в них удобно делать эскизы. Еще один вариант — тетрадки для нот, их используют для занятий музыкой и пением.

При покупке важно обратить внимание на такие моменты:

цвет бумаги;

плотность листов;

линовка;

скрепление листов;

качество обложки;

оформление обложки.

Рассмотрим эти критерии более подробно.

Цвет бумаги

Белоснежные листы, по мнению врачей, могут стать причиной проблем со зрением у ребенка. Ослепительно белая и глянцевая бумага сильно раздражает глаза. Учитывая тот факт, что ученики постоянно пишут на уроках или дома, нетрудно понять, что спустя некоторое время ребенок начнет щуриться и жаловаться на боль в глазах. Какие тетради нужны в школу? Лучше выбирать изделия с белизной бумаги 82-96 % с матовыми листами. Глянец создает вредные для зрения блики.

Плотность бумаги

Идеальная плотность листов школьной тетрадки - 55-75 г/м2. Это немного тоньше офисной бумаги для принтеров. Листы не должны быть прозрачными. Хорошо, если они имеют немного шероховатую поверхность. Если бумага качественная, чернила не расплываются и не просвечивают с другой стороны листа.

Качество обложки

Немаловажным элементом является обложка школьной тетради. Сегодня для этих целей используют более плотную, чем сами листы, бумагу либо мелованный картон. Последний вариант более практичный. Нередко используют различные технологии ламинации. Обложки с закругленными углами не так сильно гнутся и сминаются, благодаря чему тетрадь дольше сохраняет свой изначальный вид и на протяжении всего срока эксплуатации выглядит аккуратно.

Линовка

При покупке следует внимательно рассмотреть линовку. Среди разновидностей школьных тетрадей встречаются изделия в клетку или линейку, которые не должны быть слишком бледными или, наоборот, яркими, чтобы текст хорошо различался. Линии на обеих сторонах листа должны совпадать. Желательно, чтобы в школьных тетрадях были вертикальные поля.

Крепление листов

При выборе тетрадей для школы важно обращать внимание на металлические скобы, скрепляющие листы. Они должны быть плотно закрыты, чтобы ученик случайно не поранился в процессе обучения. Нежелательно использовать тетради с пружиной в начальной и средней школе. Рука будет ложиться на пружину, что может привести к формированию не очень красивого почерка.

Оформление обложки

Производители радуют красочным дизайном школьных тетрадей. Дети любят все яркое. Часто они просят купить тетрадки с любимыми героями мультфильмов и сказок. Рекомендуется выбирать нейтральные рисунки. Броские изображения отвлекают школьника от образовательного процесса, что отражается на его успеваемости. Важно также предусмотреть место на обложке для подписи тетради. На чересчур пестрых листах подписать тетрадку будет сложно. На обороте часто помещают полезную информацию: таблицу умножения, метрическую систему мер, русский и английский алфавит.

Формат тетради

Какого формата используется школьная тетрадь? По действующему ГОСТу - это А5 (17,5х20,5 см). Изделия выпускают с определенным количеством листов (12, 18 или 24) и сшивают с помощью двух металлических скоб. Сколько листов еще бывает в тетради? В старших классах используют так называемые общие тетради на 48 или 96 листов с плотной обложкой.