Глава Минюста связал пытки заключенных с ментальностью сотрудников ФСИН
Ситуация с пытками заключенных в России связана с ментальностью и профессиональной деформацией работников ФСИН. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
«Да, надо менять ментальность. Потому что вот те случаи, с которыми мы столкнулись… я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации», – заявил министр, отметив, что не может себе представить ситуацию хуже этой.
В то же время Константин Чуйченко подчеркнул, что в российской исправительной системе задействовано множество «порядочных и человеческих» людей, пишет ФедералПресс.
Начиная с сентября 2021 года правозащитная организация Gulagu.net* опубликовала десятки видеоподтверждений пыток над заключенными в нескольких регионах страны. Публикации вызвали широкий общественный резонанс, после чего несколько высокопоставленных служащих ФСИН – в частности глава ведомства Александр Калашников – были уволены.
В декабре в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий наказание за применение пыток в исправительных учреждениях. В частности, предлагается сажать представителей власти, осуществляющих подобные действия, на срок до 12 лет.
*Внесен в реестр иноагентов
Комментарии читателей Оставить комментарий
так и было, но зверств было еще больше.
Может быть там и работали порядочные сотрудники, если бы их туда ещё брали. Изводит ли источник из одного и того отверстия и сладкое и горькое.
Ну позиция чиновников в РФ всегда очень проста и примитивна, что делать в такой ситуации? Понять, простить и наградить.. А что ещё чиновник в РФ может придумать, что бы объяснить чудовищные факты происходящие в стране? Только одним- "недостаточными реформами общества".
Все кто угодно кривые и живут не правильно, кроме чиновников РФ.
На само деле все эти случаи показатель масштаба гниения силовых структур в стране, показатель отсутствия в стране работающих законов, ответственности чиновников, для системы главное посадить человека любой ценой, в этом их начальство видит их показатели работы! А остальное достаточно просто засекретить, что бы общество не могло нечего видеть, что происходит внутри системы.
Только в одном изоляторе было снято более 400ггб видео пыток!!! Это 25 полнометражных фильмов! Причём снято за короткий период времени. А пенитенциарных заведений в стране более 2000!
Масштаб пыток в тюрягах и других "перекосов" начальников там может поразить кого угодно.
Становится понятно моментальное желание ГД найти и посадить того кто снял это видео- он палит всю систему (и не зря этот человек тут же сбежал за границу, как перспективу стать самим фигурантом "очередного случая" пыток в тюрягях ему явно не хотелось) и отказ той же ГД начать парламентское расследование этих фактов. Чиновники у нас точно знают, если проблему не замечать то её как бы нет.
Эту систему исправить невозможно! Потому, что "главный" сам нарушает конституцию и все это видят.
менталитет.
Это изменение системы ответственности.
Если ментальное осознание "А что мне будет? Ну, накрайняк, уволят или даже дадут условку!" доминирует - его может изменить только глобальная смена систем контроля и ответственности.
Когда пытки будут называться именно пытками, а не "превышением должностных полномочий", и когда рассматривать их будут не "свои люди", а суд присяжных.
Но такого никогда не было во всей истории человечества, СИСТЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ менялась только в случае реализации революционной ситуации.
Так было в Англии, во Франции, да и в России тоже.