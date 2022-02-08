Глава Минюста связал пытки заключенных с ментальностью сотрудников ФСИН

© KM.RU, Алексей Белкин

Ситуация с пытками заключенных в России связана с ментальностью и профессиональной деформацией работников ФСИН. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Да, надо менять ментальность. Потому что вот те случаи, с которыми мы столкнулись… я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации», – заявил министр, отметив, что не может себе представить ситуацию хуже этой.

В то же время Константин Чуйченко подчеркнул, что в российской исправительной системе задействовано множество «порядочных и человеческих» людей, пишет ФедералПресс.

Начиная с сентября 2021 года правозащитная организация Gulagu.net* опубликовала десятки видеоподтверждений пыток над заключенными в нескольких регионах страны. Публикации вызвали широкий общественный резонанс, после чего несколько высокопоставленных служащих ФСИН – в частности глава ведомства Александр Калашников – были уволены.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий наказание за применение пыток в исправительных учреждениях. В частности, предлагается сажать представителей власти, осуществляющих подобные действия, на срок до 12 лет.

*Внесен в реестр иноагентов

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.02.2022, 00:47
    Гость: ВЯЧЕСЛАВ

    Может быть там и работали порядочные сотрудники, если бы их туда ещё брали. Изводит ли источник из одного и того отверстия и сладкое и горькое.

  3. 09.02.2022, 00:33
    Гость: ABCD

    Ну позиция чиновников в РФ всегда очень проста и примитивна, что делать в такой ситуации? Понять, простить и наградить.. А что ещё чиновник в РФ может придумать, что бы объяснить чудовищные факты происходящие в стране? Только одним- "недостаточными реформами общества".
    Все кто угодно кривые и живут не правильно, кроме чиновников РФ.
    На само деле все эти случаи показатель масштаба гниения силовых структур в стране, показатель отсутствия в стране работающих законов, ответственности чиновников, для системы главное посадить человека любой ценой, в этом их начальство видит их показатели работы! А остальное достаточно просто засекретить, что бы общество не могло нечего видеть, что происходит внутри системы.
    Только в одном изоляторе было снято более 400ггб видео пыток!!! Это 25 полнометражных фильмов! Причём снято за короткий период времени. А пенитенциарных заведений в стране более 2000!
    Масштаб пыток в тюрягах и других "перекосов" начальников там может поразить кого угодно.
    Становится понятно моментальное желание ГД найти и посадить того кто снял это видео- он палит всю систему (и не зря этот человек тут же сбежал за границу, как перспективу стать самим фигурантом "очередного случая" пыток в тюрягях ему явно не хотелось) и отказ той же ГД начать парламентское расследование этих фактов. Чиновники у нас точно знают, если проблему не замечать то её как бы нет.
    Эту систему исправить невозможно! Потому, что "главный" сам нарушает конституцию и все это видят.

  5. 08.02.2022, 23:49
    Гость: Менять ментальнось - это как?

    Это изменение системы ответственности.
    Если ментальное осознание "А что мне будет? Ну, накрайняк, уволят или даже дадут условку!" доминирует - его может изменить только глобальная смена систем контроля и ответственности.
    Когда пытки будут называться именно пытками, а не "превышением должностных полномочий", и когда рассматривать их будут не "свои люди", а суд присяжных.
    Но такого никогда не было во всей истории человечества, СИСТЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ менялась только в случае реализации революционной ситуации.
    Так было в Англии, во Франции, да и в России тоже.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Официальный срыв Минских соглашений: чем киевский режим отличается от террористических группировок?
Зимняя Олимпиада-72 в Саппоро - сборная СССР вне конкуренции
Леонид Ивашов. Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации
Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России
Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России
Избранное
Тихий реванш: Медведев возвращается
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
Афганский дебют Эрдогана
Как обращаться со срезами цветов? Советы экспертов
Автопром СНГ и Африки, в чем сходства и различия?
Война в Карабахе. Фактор стереотипов. Часть 4
Жертвоприношение Андрея Тарковского
Важнейшее явление 2020 года - усиление тяги к правде об СССР
Почему визги о «российской агрессии» - это абсолютная ложь?
«Это – ваш уровень: вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с экранов»
Что такое склероз?