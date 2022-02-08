Глава Минюста связал пытки заключенных с ментальностью сотрудников ФСИН

21:20 8.02.2022

Ситуация с пытками заключенных в России связана с ментальностью и профессиональной деформацией работников ФСИН. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

«Да, надо менять ментальность. Потому что вот те случаи, с которыми мы столкнулись… я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации», – заявил министр, отметив, что не может себе представить ситуацию хуже этой.

В то же время Константин Чуйченко подчеркнул, что в российской исправительной системе задействовано множество «порядочных и человеческих» людей, пишет ФедералПресс.

Начиная с сентября 2021 года правозащитная организация Gulagu.net* опубликовала десятки видеоподтверждений пыток над заключенными в нескольких регионах страны. Публикации вызвали широкий общественный резонанс, после чего несколько высокопоставленных служащих ФСИН – в частности глава ведомства Александр Калашников – были уволены.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий наказание за применение пыток в исправительных учреждениях. В частности, предлагается сажать представителей власти, осуществляющих подобные действия, на срок до 12 лет.

*Внесен в реестр иноагентов