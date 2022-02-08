С 1 марта в России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

13:04 8.02.2022

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти.

Согласно постановлению, реестр ведется Минздравом в электронном виде в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Поставщиками сведений в реестр являются медицинские организации, ФНС, Пенсионный фонд РФ, ФОМС. Передача сведений из реестра осуществляется Минздравом посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в течение одного рабочего дня с момента размещения документов в реестре, пишет ТАСС.

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Приказ Минздрава, согласно которому граждане могут получать свидетельство о смерти в электронном виде, вступил в силу 1 сентября 2021 года. Ранее родственники умершего получали бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо было предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния.

В Минздраве отмечали, что приказ обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти, что способствует оперативному обмену данными между различными ведомствами и обеспечивает возможность мониторинга смертности в регионах на основе первичных данных в режиме реального времени.