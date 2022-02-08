С 1 марта в России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти.
Согласно постановлению, реестр ведется Минздравом в электронном виде в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Поставщиками сведений в реестр являются медицинские организации, ФНС, Пенсионный фонд РФ, ФОМС. Передача сведений из реестра осуществляется Минздравом посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в течение одного рабочего дня с момента размещения документов в реестре, пишет ТАСС.
Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Приказ Минздрава, согласно которому граждане могут получать свидетельство о смерти в электронном виде, вступил в силу 1 сентября 2021 года. Ранее родственники умершего получали бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо было предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния.
В Минздраве отмечали, что приказ обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти, что способствует оперативному обмену данными между различными ведомствами и обеспечивает возможность мониторинга смертности в регионах на основе первичных данных в режиме реального времени.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Получается каждый может зайти и выписать себе похоронку?
электронная запись?
Вы хоть в курсе, что в России нет своего интернета.
В Минздраве отмечали, что приказ обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти, что способствует оперативному обмену данными между различными ведомствами и обеспечивает возможность мониторинга смертности в регионах на основе первичных данных в режиме реального времен
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2022/02/08/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/895082-s-1-marta-v-rossii-nachnut-vydavat-elek
а ЕСЛИ КУДА копию ПРОСЯТ ПРЕДОСТАВИТЬ?
а ЕСЛИ ВСЕ ВАШИ Базы ГИКНУТСЯ ИЛИ ЗАПИСЬ СЛУЧАЙНО ИСЧЕЗНЕТ ИЛИ ЕЩЁ ЧЕГО?
Уже было. Одна законополлсушная и приличная пожилая женщина вдруг случайно обнаружила что её папсорт не действительный. Они с мужем сто-то там делали в банке со счетом, а начальник, бывший воека, влез куда-то и НАШЕЛ... что её паспморт не действительный. ей пришлось побегать по инстанциям. Ошибку исправили. Через некот орое время ОПЯТЬ проблемы. Миграционный фонд создал какую-то базу и опять она побежала по инстанциям... оказалось что это просто так база, не обязательная к исполнению и ФМС вродне ни при чем, с трудом ей удалось восстановить справедливость.
После этих случаев я ОЧЕНЬ ПЛОХО ОТНШУСЬ к "электронным записям " без дублирования в бумажном виде.
Самый надёжный носитель и хранитель - бумажный.
Нельзя в такой огромной стране ставить подобгные опрыты. Банду цифровизаторов под суд.
ПРи том что в РОССИИ НЕТ СВОЕГО ИНТЕРНЕТА, ВСЁ ЧЕРЕЗ ГУГЛ.
"Приказ Минздрава, согласно которому граждане могут получать свидетельство о смерти в электронном виде, вступил в силу 1 сентября 2021 года."
В тексте-то всё про ведение реестра, - "реестр ведется Минздравом в электронном виде в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения".
А ГРАЖДАНЕ то В КАКОМ ВИДЕ будут получать это пресловутое свидетельство о смерти?
Может когда-то научатся писать более менее внятно?
Ура! Теперь заживем!