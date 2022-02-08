В Петербурге прошли обыски из-за проблем с уборкой снега

14:18 8.02.2022

В Санкт-Петербурге 8 февраля прошли обыски по десяткам адресов, где располагаются жилищно-коммунальные сервисы и дорожные предприятия. Об этом сообщили «Фонтанка» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — заявили в прокуратуре города.

В декабре жители Петербурга, недовольные темпами уборки снега, направили более 1 тысячи жалоб в дежурную службу комитета по благоустройству города. Эксперты государственной административно-технической инспекции нашли свыше 130 нарушений.

Губернатор Александр Беглов в разговоре с прессой отмечал, что система уборки улиц находится в процессе реформирования, подчеркнув, что с этим переходным периодом связана значительная часть нынешних трудностей при уборке, на которые жалуются жители Петербурга.