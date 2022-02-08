В Петербурге прошли обыски из-за проблем с уборкой снега
В Санкт-Петербурге 8 февраля прошли обыски по десяткам адресов, где располагаются жилищно-коммунальные сервисы и дорожные предприятия. Об этом сообщили «Фонтанка» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.
«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — заявили в прокуратуре города.
В декабре жители Петербурга, недовольные темпами уборки снега, направили более 1 тысячи жалоб в дежурную службу комитета по благоустройству города. Эксперты государственной административно-технической инспекции нашли свыше 130 нарушений.
Губернатор Александр Беглов в разговоре с прессой отмечал, что система уборки улиц находится в процессе реформирования, подчеркнув, что с этим переходным периодом связана значительная часть нынешних трудностей при уборке, на которые жалуются жители Петербурга.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто из вас думает о Беглове, Путине? Делаете свою работу на отцепись. А у него семья, дети.
Почему он должен думать о вас?
Да тут по всем населенным пунктам страны надо обыски делать.
За месяц несколько тысяч Петербуржцев попадает в травмпункты Если подать коллективный иск к Беглову то улицы будут чистыми
А чего искали? Лопаты?)
Здесь искать нечего, идите прямиком к гражданину Беглову (пока он никуда не сбёг) и поищите у него, обязательно что-нибудь да найдётся.)
провести обыски по десяткам адресов, где располагаются жилищно-коммунальные сервисы и дорожные предприятия.
Потому что что утопаем в снегу.