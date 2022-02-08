В Петербурге прошли обыски из-за проблем с уборкой снега

© KM.RU, Алексей Белкин

В Санкт-Петербурге 8 февраля прошли обыски по десяткам адресов, где располагаются жилищно-коммунальные сервисы и дорожные предприятия. Об этом сообщили «Фонтанка» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — заявили в прокуратуре города.

В декабре жители Петербурга, недовольные темпами уборки снега, направили более 1 тысячи жалоб в дежурную службу комитета по благоустройству города. Эксперты государственной административно-технической инспекции нашли свыше 130 нарушений.

Губернатор Александр Беглов в разговоре с прессой отмечал, что система уборки улиц находится в процессе реформирования, подчеркнув, что с этим переходным периодом связана значительная часть нынешних трудностей при уборке, на которые жалуются жители Петербурга.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2022, 19:43
    Гость: Болотам

    Кто из вас думает о Беглове, Путине? Делаете свою работу на отцепись. А у него семья, дети.
    Почему он должен думать о вас?

  3. 08.02.2022, 18:44
    Гость: такс

    За месяц несколько тысяч Петербуржцев попадает в травмпункты Если подать коллективный иск к Беглову то улицы будут чистыми

  4. 08.02.2022, 18:24
    Гость: Ирина

    А чего искали? Лопаты?)
    Здесь искать нечего, идите прямиком к гражданину Беглову (пока он никуда не сбёг) и поищите у него, обязательно что-нибудь да найдётся.)

  5. 08.02.2022, 17:13
    Гость: неплохо бы в Московской области

    провести обыски по десяткам адресов, где располагаются жилищно-коммунальные сервисы и дорожные предприятия.

    Потому что что утопаем в снегу.

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