Отставной генерал ФСБ поддержал заявление Ивашова против войны и Путина

15:59 8.02.2022

Генерал ФСБ в отставке Евгений Савостьянов поддержал генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, выступившего против войны России с Украиной и от имени российских офицеров потребовавшего отставки президента РФ Владимира Путина.

«Обращение Председателя Общероссийского офицерского собрания Л.Г.Ивашова заслуживает (особенно в резолютивной его части) всемерной поддержки ещё и потому, что, совпадая с требованиями демократической общественности "Мир - России! Мир - Украине! Мир - всем!", доказывает: патриотами России являются не те, кто, разбрызгивая слюни, колотят в барабан войны и нагнетают военную угрозу концентрацией войск и угрожающей риторикой, а те, кто заботится о мирном и благополучном развитии городов, посёлков и деревень нашей страны.

Мир и процветание народу России, а не удовлетворение имперской похоти её вождей - вот истинно патриотическое требование, объединяющее честных и ответственных людей, пусть и разных взглядов!», - написал Савостьянов на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее председатель «Общероссийского офицерского Собрания» генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич написал Обращение к президенту и гражданам Российской Федерации - «Канун войны».