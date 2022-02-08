Отставной генерал ФСБ поддержал заявление Ивашова против войны и Путина
Генерал ФСБ в отставке Евгений Савостьянов поддержал генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, выступившего против войны России с Украиной и от имени российских офицеров потребовавшего отставки президента РФ Владимира Путина.
«Обращение Председателя Общероссийского офицерского собрания Л.Г.Ивашова заслуживает (особенно в резолютивной его части) всемерной поддержки ещё и потому, что, совпадая с требованиями демократической общественности "Мир - России! Мир - Украине! Мир - всем!", доказывает: патриотами России являются не те, кто, разбрызгивая слюни, колотят в барабан войны и нагнетают военную угрозу концентрацией войск и угрожающей риторикой, а те, кто заботится о мирном и благополучном развитии городов, посёлков и деревень нашей страны.
Мир и процветание народу России, а не удовлетворение имперской похоти её вождей - вот истинно патриотическое требование, объединяющее честных и ответственных людей, пусть и разных взглядов!», - написал Савостьянов на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее председатель «Общероссийского офицерского Собрания» генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич написал Обращение к президенту и гражданам Российской Федерации - «Канун войны».
Комментарии читателей Оставить комментарий
не мешайте ВОРОВАТЬ!
Армия и ФСБ может и вместе,но вот только эти отставные гИниралы не с ними.
Полностью согласен. Мир и процветание народа России это должно быть главной целью государства. А не удовлетворение интересов кучки жлобов и хапуг, которые свои узкокорыстные интересы преследуют. Воевать за них нет никакого желания. Если им не терпится, пусть сами в руки оружие берут.
Что-то у бывших от долгой службы головы плохо работать стали. Кто им сказал, что Россия хочет войны? А наши войска у наших границ - это необходимость. Сколько провокаций, угроз с той стороны!
"...совпадая с требованиями демократической общественности "Мир - России! Мир - Украине! Мир - всем!"
- Отлично сказано!!! - напоминает причитания либерастов в 90-х: Западу не нужна слабая Россия...))) Кажется в обратном уже Запад нас убедил...ан, нет: есть ещё у нас генералы с совочком из детских садов перестройки.