Отставной генерал ФСБ поддержал заявление Ивашова против войны и Путина

Евгений Савостьянов

Генерал ФСБ в отставке Евгений Савостьянов поддержал генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова, выступившего против войны России с Украиной и от имени российских офицеров потребовавшего отставки президента РФ Владимира Путина.

«Обращение Председателя Общероссийского офицерского собрания Л.Г.Ивашова заслуживает (особенно в резолютивной его части) всемерной поддержки ещё и потому, что, совпадая с требованиями демократической общественности "Мир - России! Мир - Украине! Мир - всем!", доказывает: патриотами России являются не те, кто, разбрызгивая слюни, колотят в барабан войны и нагнетают военную угрозу концентрацией войск и угрожающей риторикой, а те, кто заботится о мирном и благополучном развитии городов, посёлков и деревень нашей страны.

Мир и процветание народу России, а не удовлетворение имперской похоти её вождей - вот истинно патриотическое требование, объединяющее честных и ответственных людей, пусть и разных взглядов!», - написал Савостьянов на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее председатель «Общероссийского офицерского Собрания» генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич написал Обращение к президенту и гражданам Российской Федерации - «Канун войны». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 08.02.2022, 19:23
    Гость: stalker

    Полностью согласен. Мир и процветание народа России это должно быть главной целью государства. А не удовлетворение интересов кучки жлобов и хапуг, которые свои узкокорыстные интересы преследуют. Воевать за них нет никакого желания. Если им не терпится, пусть сами в руки оружие берут.

  4. 08.02.2022, 19:23
    Гость: Любовь

    Что-то у бывших от долгой службы головы плохо работать стали. Кто им сказал, что Россия хочет войны? А наши войска у наших границ - это необходимость. Сколько провокаций, угроз с той стороны!

  5. 08.02.2022, 19:23
    Гость: Российский

    "...совпадая с требованиями демократической общественности "Мир - России! Мир - Украине! Мир - всем!"
    - Отлично сказано!!! - напоминает причитания либерастов в 90-х: Западу не нужна слабая Россия...))) Кажется в обратном уже Запад нас убедил...ан, нет: есть ещё у нас генералы с совочком из детских садов перестройки.

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