Жириновский проиграл суд против обвинившего его в домогательстве журналиста

Владимир Жириновский

Останкинский районный суд Москвы отказал Владимиру Жириновскому в удовлетворении требований к телеканалу «Дождь» (включен в список иноагентов) и журналисту Ренату Давлетгильдееву.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката журналиста Дмитрия Пашинского.

«Только что закончился суд. Решение первой инстанции таково. Он (Жириновский) требовал признать недостоверной и порочащей свою честь, достоинство и деловую репутацию публикацию Рената на Facebook. А вместе с тем возложить на ответчиков компенсацию морального вреда - по 10 млн рублей с каждого», - рассказал Пашинский.

Также отмечается, что ни сам Владимир Жириновский, ни его представители в суд не явились. 

«Представительница истца знала о сегодняшнем судебном заседании. Она не пришла, сославшись на заболевание, но ничем это не подтвердила. Суд счел возможным рассмотреть дело в ее отсутствие», - добавил адвокат.

Напомним, в 2018 году журналист утверждал, что помощники политика хотели отвезти его в корпоративную сауну ЛДПР, а сам политик «лапал» его. В 2020 году он повторил эти слова. Жириновский при этом заявил, что телеканал распространяет сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Глава ЛДПР потребовал взыскать с них по 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и опубликовать опровержение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 08.02.2022, 23:46
    Гость: ничего не понятно из заметки

    Гастарбайтер писАл?
    Получается что таки.... правда хотел в корпоративную сауну отвезти ?
    Ужас! Неужели его из партии не исключат?!?

Все комментарии (12)
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