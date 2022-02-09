«Сбер» сообщил о росте доли россиян с накоплениями в рублях до 92%

13:16 9.02.2022

Доля россиян, которые копят средства в рублях, за минувший год выросла с 87 до 92%, регулярно откладывает средства 61% семей в России. Об этом говорится в результатах опроса «Сбер управление активами». Он прошел в декабре 2021 г. в 37 городах России с населением более 500 000 человек.

Рубль стал самой популярной валютой для сбережений во всех российских населенных пунктах. Меньше всего россиян копят деньги в рублях в Москве и Томске – 88%, наибольшая доля сограждан с рублевыми вкладами в Астрахани и Воронеже – по 96%.

Также за год российские семьи стали чаще формировать сбережения в долларах и евро: доля вкладчиков со сбережениями в долларах увеличилась с 11 до 16,4%, в евро – с 6 до 11%. Чаще остальных предпочитают хранить деньги в долларах жители Красноярска – 32%, второе и третье место заняли Казань и Краснодар – по 29%, последний из них сместил в топе Москву. Хранят деньги в евро чаще в Петербурге – 15%, Краснодаре – 13% и Казани – 12%.

Среди прочих валют россияне выбирают для сбережений швейцарские франки, британские фунты стерлингов и турецкие лиры. Кроме того, по семейным и деловым причинам у части граждан есть вклады в белорусских рублях, китайских юанях и казахстанских тенге, пишут «Ведомости».