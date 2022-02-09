В Подмосковье при ограблении магазина убили продавца, нападавшие задержаны
В ночь на среду в селе Новопетровское Истринского района Московской области неизвестные в масках и с битами ворвались в магазин "Пяторочка" и начали избивать сотрудников. В результате погибла кассир 1970 года рождения, еще одна женщина 1970 года рождения и ее муж 1969 года рождения госпитализированы. Из сейфа грабители украли 71 тыс. рублей.
Правоохранительным органам удалось задержать четверых подозреваемых в нападении. Ими оказались приезжие из Средней Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По уточненной информации, подозреваемые являются гражданами Таджикистана. Они доставлены на допрос. В настоящее время следователи проверяют законность их нахождения на территории России, а также место их работы.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала ТАСС, что двое злоумышленников в масках ворвались в продуктовый магазин в селе Новопетровское, и деревянными рукоятками от топора избили кассира и управляющую. Затем, похитив деньги из сейфа, нападавшие выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. "Один из них находился вблизи магазина и следил за обстановкой, а другой был за рулем автомобиля. Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись", - добавила она.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Власов вообще был русским... И коммунистом...
Российские власти, очевидно, не читали в отрочестве Уэллса "Остров доктора Моро"...
Я несколько лет назад встречал в сети записанный журналистом монолог Медведева в московской синагоге, где он заявил, что он бы выселил всех русских из москвы и заменил их, "хотя бы неграми". В то время на всех иудейских мероприятиях обязательно присутствовали или Путин, или Медведев; сейчас перестали показываться. Есть целый сайт. Не стеснялись, есть много фото.
Они с детства ненавидят русских, их постоянно обижали русские мальчишки. У них, судя по поведению, со временем выработался комплекс неполноценности. Но сейчас они дорвались до власти и мстят за все свои обиды.
Не голосовали. Но Эллочке и ее заказчикам это до одного места.
У меня дом стоит так удачно, что избирательный участок (школа), супермаркет и автобусная остановка в прямой видимости. Могу сравнивать поток через эти обьекты не по заявам Эллочки, а своими собственными глазами.
Вранье полнейшее, что голосует хотя бы даже четверть населения.
Никакой ненависти, просто "для обслуживания трубы достаточно и 15 млн"., остальные подлежат оптимизации и утилизации.
"Ничего личного, только бизнес".