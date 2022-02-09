В Подмосковье при ограблении магазина убили продавца, нападавшие задержаны

13:25 9.02.2022

В ночь на среду в селе Новопетровское Истринского района Московской области неизвестные в масках и с битами ворвались в магазин "Пяторочка" и начали избивать сотрудников. В результате погибла кассир 1970 года рождения, еще одна женщина 1970 года рождения и ее муж 1969 года рождения госпитализированы. Из сейфа грабители украли 71 тыс. рублей.

Правоохранительным органам удалось задержать четверых подозреваемых в нападении. Ими оказались приезжие из Средней Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По уточненной информации, подозреваемые являются гражданами Таджикистана. Они доставлены на допрос. В настоящее время следователи проверяют законность их нахождения на территории России, а также место их работы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала ТАСС, что двое злоумышленников в масках ворвались в продуктовый магазин в селе Новопетровское, и деревянными рукоятками от топора избили кассира и управляющую. Затем, похитив деньги из сейфа, нападавшие выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. "Один из них находился вблизи магазина и следил за обстановкой, а другой был за рулем автомобиля. Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись", - добавила она.