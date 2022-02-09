В Подмосковье при ограблении магазина убили продавца, нападавшие задержаны

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

В ночь на среду в селе Новопетровское Истринского района Московской области неизвестные в масках и с битами ворвались в магазин "Пяторочка" и начали избивать сотрудников. В результате погибла кассир 1970 года рождения, еще одна женщина 1970 года рождения и ее муж 1969 года рождения госпитализированы. Из сейфа грабители украли 71 тыс. рублей.

Правоохранительным органам удалось задержать четверых подозреваемых в нападении. Ими оказались приезжие из Средней Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По уточненной информации, подозреваемые являются гражданами Таджикистана. Они доставлены на допрос. В настоящее время следователи проверяют законность их нахождения на территории России, а также место их работы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала ТАСС, что двое злоумышленников в масках ворвались в продуктовый магазин в селе Новопетровское, и деревянными рукоятками от топора избили кассира и управляющую. Затем, похитив деньги из сейфа, нападавшие выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. "Один из них находился вблизи магазина и следил за обстановкой, а другой был за рулем автомобиля. Покидая место преступления, правонарушители избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы. Они прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись", - добавила она.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.02.2022, 23:10
    Гость: Carlos

    Российские власти, очевидно, не читали в отрочестве Уэллса "Остров доктора Моро"...

  3. 09.02.2022, 22:37
    Гость: Евгений В.

    Я несколько лет назад встречал в сети записанный журналистом монолог Медведева в московской синагоге, где он заявил, что он бы выселил всех русских из москвы и заменил их, "хотя бы неграми". В то время на всех иудейских мероприятиях обязательно присутствовали или Путин, или Медведев; сейчас перестали показываться. Есть целый сайт. Не стеснялись, есть много фото.
    Они с детства ненавидят русских, их постоянно обижали русские мальчишки. У них, судя по поведению, со временем выработался комплекс неполноценности. Но сейчас они дорвались до власти и мстят за все свои обиды.

  4. 09.02.2022, 21:38
    Гость: Голосовали за "обнуление","конституцию","законы"

    Не голосовали. Но Эллочке и ее заказчикам это до одного места.
    У меня дом стоит так удачно, что избирательный участок (школа), супермаркет и автобусная остановка в прямой видимости. Могу сравнивать поток через эти обьекты не по заявам Эллочки, а своими собственными глазами.
    Вранье полнейшее, что голосует хотя бы даже четверть населения.

  5. 09.02.2022, 21:25
    Гость: эта власть ненавидит русский народ

    Никакой ненависти, просто "для обслуживания трубы достаточно и 15 млн"., остальные подлежат оптимизации и утилизации.
    "Ничего личного, только бизнес".

Все комментарии (44)
Выбор читателей
Зимняя Олимпиада-72 в Саппоро - сборная СССР вне конкуренции
Новая ячейка общества: уже индивид, а не семья
«Сегодняшняя семья - это именно союз ощущающих себя свободными индивидуальностей, а не качественно отличающийся от отдельной личности неразделимый социальный организм»
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Этих не жалко: американское СМИ назвало имена попавших под санкции российских олигархов-лондонградцев
Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России
Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России
Избранное
Мигранты вместо журналистов?
30 лет референдуму за сохранение СССР: попрание воли народа до сих пор преследует нас
Линда поведала о любви, боли и прощении
Распад СССР: почему народ не боролся за сохранение государства?
Голос Омерики «Чехословакия + Уздечка» (Deluxe CD)
«Ну, и психика у него тоже расшатана»: зачем пермский школьник взялся за оружие
Кинопремьера «Купе номер шесть»: встретились два одиночества
Алексей Горшенев назвал соцсети «болотным днищем»
«Россия продемонстрировала: с США действительные договоренности невозможны»
Жасмин: «Счастье – это моя семья!»
Голем транзита и «околонуля» выборов