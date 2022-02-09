Восемь раз привитый Жириновский госпитализирован с коронавирусом

Владимир Жириновский

Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Его состояние оценивается как тяжелое.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней», - цитирует ТАСС слова источника в политических кругах.

По данным СМИ, у политика может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.

Напомним, в декабре политик сообщал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.

Отметим, что ранее в ЛДПР информацию о госпитализации опровергали - в пресс-службе партии отмечали, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2022, 00:25
    Гость: Сергей

    Пишут, что госпитализирован со 2 февраля (РБК).
    Значит, лечили-лечили, и довели до реанимации.

  2. 10.02.2022, 00:06
    Гость: Медбрат

    Ковидная зараза настигла своего героя. В больничке ему наверно уже и 9ю вакину всадили чтобы уже наверняка на тот свет отправить.

  4. 09.02.2022, 23:49
    Гость: Патриот

    Потому что все верили что Мавроди честный предприниматель, он мог бы вернуть проигравшим все деньги, он ведь русский человек.

  5. 09.02.2022, 23:44
    Гость: Жека

    Дай Бог, ему здоровья! Мне лично, он помог. Я, дружил с его сыном - Игорем. Не стали дружить - проблема всех

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