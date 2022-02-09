Восемь раз привитый Жириновский госпитализирован с коронавирусом

15:05 9.02.2022

Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Его состояние оценивается как тяжелое.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней», - цитирует ТАСС слова источника в политических кругах.

По данным СМИ, у политика может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.

Напомним, в декабре политик сообщал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.

Отметим, что ранее в ЛДПР информацию о госпитализации опровергали - в пресс-службе партии отмечали, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.