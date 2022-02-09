Восемь раз привитый Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Его состояние оценивается как тяжелое.
«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии. <...> В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней», - цитирует ТАСС слова источника в политических кругах.
По данным СМИ, у политика может быть поражено 50-75% легких, его госпитализировали с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса.
Напомним, в декабре политик сообщал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.
Отметим, что ранее в ЛДПР информацию о госпитализации опровергали - в пресс-службе партии отмечали, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пишут, что госпитализирован со 2 февраля (РБК).
Значит, лечили-лечили, и довели до реанимации.
Ковидная зараза настигла своего героя. В больничке ему наверно уже и 9ю вакину всадили чтобы уже наверняка на тот свет отправить.
Видимо сам попросился, полковник в отставке СВР.
Потому что все верили что Мавроди честный предприниматель, он мог бы вернуть проигравшим все деньги, он ведь русский человек.
Дай Бог, ему здоровья! Мне лично, он помог. Я, дружил с его сыном - Игорем. Не стали дружить - проблема всех