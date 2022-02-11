Лидер КПРФ Геннадий Зюганов помещен в больницу

17:22 11.02.2022

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы партии Александра Ющенко.

Решение о госпитализации было принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств. Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания", отметил Ющенко.

На уточняющий вопрос "Интерфакса", в какой больнице находится политик, он отметил, что лечение Зюганов, как правило, проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

9 февраля стало известно о госпитализации в ту же Центральную клиническую больницу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с коронавирусом.