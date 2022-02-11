Лидер КПРФ Геннадий Зюганов помещен в больницу

© KM.RU, Алексей Белкин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы партии Александра Ющенко.

Решение о госпитализации было принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств. Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания", отметил Ющенко.

На уточняющий вопрос "Интерфакса", в какой больнице находится политик, он отметил, что лечение Зюганов, как правило, проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.

9 февраля стало известно о госпитализации в ту же Центральную клиническую больницу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с коронавирусом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.02.2022, 21:51
    Гость: А. Городницкий

    Бананы давно облетели,
    И тигры давно облысели...
    Но каждую пятницу,
    Лишь солнце закатится,
    Кого-то жуют под бананом!

  5. 11.02.2022, 19:58
    Гость: Лёлик

    — Будет тебе там и ванна, будет тебе кофэ,будет и какао с чаем. Поехали! Поехали... Геша!..

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