Лидер КПРФ Геннадий Зюганов помещен в больницу
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы партии Александра Ющенко.
Решение о госпитализации было принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств. Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания", отметил Ющенко.
На уточняющий вопрос "Интерфакса", в какой больнице находится политик, он отметил, что лечение Зюганов, как правило, проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.
9 февраля стало известно о госпитализации в ту же Центральную клиническую больницу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с коронавирусом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неужели бог сжалился над Россией и ОН следующий?
Бананы давно облетели,
И тигры давно облысели...
Но каждую пятницу,
Лишь солнце закатится,
Кого-то жуют под бананом!
Хороший ты мужик Толя ,но не орёл!
Для профилактики или тоже коронавирус подхватил вслед за Жириком ?
— Будет тебе там и ванна, будет тебе кофэ,будет и какао с чаем. Поехали! Поехали... Геша!..