Стало известно, почему встреча Макрона и Путина проходила за длинным столом
Встреча президентов России и Франции 7 февраля в Кремле проходила за столом длиной около 4 метров, на что многие обратили внимание. Как стало известно от анонимного источника в Елисейском дворце, Владимира Путина отделили от Эммануэля Макрона, потому что французский лидер отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в Москве, сообщает РИА Новости.
Президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию.
"Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки", - сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Си Цзиньпин ему такой команды не давал, прятаться в бункер когда он Си его вызывает на ковёр.
мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки
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о чем собсно вас тут редупреждали с самого начала.
PCR "тестирование" - на самом деле поголовный сбор днк.
один женился на учительнице, другой на России.
Не будем учить Пекин, там было всё как надо. Можно, конечно, и не требовать. Но Эрдоган то заболел после поездки к Зеленскому
а Путин сдавал в Пекине ПЦР тест, чтобы от других требовать?