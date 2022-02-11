Стало известно, почему встреча Макрона и Путина проходила за длинным столом

Встреча президентов России и Франции 7 февраля в Кремле проходила за столом длиной около 4 метров, на что многие обратили внимание. Как стало известно от анонимного источника в Елисейском дворце, Владимира Путина отделили от Эммануэля Макрона, потому что французский лидер отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в Москве, сообщает РИА Новости.

Президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию.

"Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки", - сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.

Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2022, 19:18
    Гость: Удел вассала

    А Си Цзиньпин ему такой команды не давал, прятаться в бункер когда он Си его вызывает на ковёр.

  2. 11.02.2022, 18:40
    Гость: d

    мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки
    -
    о чем собсно вас тут редупреждали с самого начала.
    PCR "тестирование" - на самом деле поголовный сбор днк.

  4. 11.02.2022, 16:45
    Гость: Гость

    Не будем учить Пекин, там было всё как надо. Можно, конечно, и не требовать. Но Эрдоган то заболел после поездки к Зеленскому

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