Стало известно, почему встреча Макрона и Путина проходила за длинным столом

13:05 11.02.2022

Встреча президентов России и Франции 7 февраля в Кремле проходила за столом длиной около 4 метров, на что многие обратили внимание. Как стало известно от анонимного источника в Елисейском дворце, Владимира Путина отделили от Эммануэля Макрона, потому что французский лидер отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус в Москве, сообщает РИА Новости.

Президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию.

"Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки", - сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.

Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.