На изучение генома штамма «омикрон» в России выделено более 400 млн руб.
Правительство России выделило более 400 млн рублей на проведение генетического анализа нового штамма коронавируса «омикрон». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора, говорится в сообщении на сайте кабмина. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон».
Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этого мишустина начинает вызывать у меня смутные сомнения в своей адекватности. Поручения президента игнорирует, свои дурацкие идеи насчёт "зелёной" энергетики без консультаций со специалистами пропихивает, (там пытаются из бюджета по пару десятков миллиардов БАКСОВ тратить на ветряки каждый год) в ущерб атомной и гидро генерации. Вместо целенаправленной программы по генетике вообще, выделяют крохи для частных и мелких и неактуальных уже идей. Похоже мытарь уже потерял связь с реальностью и конвульсивно пытается реагировать на внешние раздражители, не имея цели и не понимая сути происходящего в "руководимой" им епархии. А не в свои сани сел. Мытарить это одно, а экономика и производстао это совсем другое.
налог на сдачу квартир.
Сбор денег в стиле О.Бендера "на провал, чтобы не слишком проваливался".
Да это Клондайк какой-то!
Интересно, как они будут выкручиваться, когда организаторы пойдут под суд на западе, они уже начали скулить:" мы ничего не знали, нас ввёл в заблуждение компьютерный софт".
Поистине, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не мишустилось...
Есть ли в геноме вируса Ковид-19 частички вируса ВИЧ,а в его мутированным варианте омикрон они тоже имеются? Вот единственный вопрос который волнует меня по этой теме. Я переболел альфой (уханьским),недавно омикроном и если разработчики этого био оружия сумели внести в геном ковида частички генома ВИЧ,то те кто переболел ковидом или привился ее суррогатами на основе ГМО думаю у всех эта зараза поселилась на всю остальную жизнь. Надо требовать от науки лекарство полностью уничтожающие ВИЧ что поможет нейтрализовать и повтор ковида.Со СПИДом борются с 1968г и пока добились только продолжение жизни больного и нет препарата который бы полностью вылечил больного СПИДом.