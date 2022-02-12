На изучение генома штамма «омикрон» в России выделено более 400 млн руб.

Этого мишустина начинает вызывать у меня смутные сомнения в своей адекватности. Поручения президента игнорирует, свои дурацкие идеи насчёт "зелёной" энергетики без консультаций со специалистами пропихивает, (там пытаются из бюджета по пару десятков миллиардов БАКСОВ тратить на ветряки каждый год) в ущерб атомной и гидро генерации. Вместо целенаправленной программы по генетике вообще, выделяют крохи для частных и мелких и неактуальных уже идей. Похоже мытарь уже потерял связь с реальностью и конвульсивно пытается реагировать на внешние раздражители, не имея цели и не понимая сути происходящего в "руководимой" им епархии. А не в свои сани сел. Мытарить это одно, а экономика и производстао это совсем другое.