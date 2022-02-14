В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
Госпитализированный лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.
«Состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», — цитирует ведомство РИА «Новости».
О госпитализации политика ранее сообщило само агентство. Позднее информацию об этом подтвердило и министерство. По информации медиков, политик находится в больнице со 2 февраля. Telegram-канал Mash писал, что на фоне коронавируса у Жириновского выявили поражение 50-75% легких: у депутата развилась двусторонняя пневмония.
В минувшем декабре Владимир Жириновский заявил, что сделал восемь прививок от ковида. По словам лидера ЛДПР, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком». «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, близкого к Минздраву, рассказал, что Жириновский почувствовал недомогание несколько недель назад, получил положительный результат теста на ковид, но скрыл факт своей болезни, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
жаль что не своевременно воздаст.
Только что опубликовали что у Жириновского кроме ковида воспаление головного мозга и он потерял память. Может выкарабкается? Неужели его нельзя оправить в Израиль на лечение или уже поздно?
а что, у нас здоровье людей кого то из госпаразитов уже волнует?
так оплаченную рекламу то надо было отрабатывать.
"...получил положительный результат теста на ковид, но скрыл факт своей болезни, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации." Ага, а теперь народ, глядя на него, проникся уважением и доверием к вакцинации. Думается мне, что Жирик скрыл факт своего заболевания чтобы не стать предметом насмешек. Особенно после того, как он о 8 случаях своей вакцинации принародно рассказал.