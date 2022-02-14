В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

13:02 14.02.2022

Госпитализированный лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.

«Состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», — цитирует ведомство РИА «Новости».

О госпитализации политика ранее сообщило само агентство. Позднее информацию об этом подтвердило и министерство. По информации медиков, политик находится в больнице со 2 февраля. Telegram-канал Mash писал, что на фоне коронавируса у Жириновского выявили поражение 50-75% легких: у депутата развилась двусторонняя пневмония.

В минувшем декабре Владимир Жириновский заявил, что сделал восемь прививок от ковида. По словам лидера ЛДПР, первые три раза он вакцинировался «Спутником V», другие три — «Эпиваккороной», а затем дважды «Ковиваком». «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, близкого к Минздраву, рассказал, что Жириновский почувствовал недомогание несколько недель назад, получил положительный результат теста на ковид, но скрыл факт своей болезни, якобы чтобы не усиливать позиции противников вакцинации.