В Петербурге заявили о достижении 100% коллективного иммунитета к COVID-19

23:01 15.02.2022

В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100%, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли ста процентов. Там учитываются <…> переболевшие и люди, которые привиты", — приводит его слова РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе городского комздрава, это сто процентов от плана по методике Минздрава. В подсчет включены переболевшие и вакцинированные.

По словам Сараны, в городе привиты свыше 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2,4 тысячи детей.

