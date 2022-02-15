В Петербурге заявили о достижении 100% коллективного иммунитета к COVID-19
В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 100%, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
"Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли ста процентов. Там учитываются <…> переболевшие и люди, которые привиты", — приводит его слова РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе городского комздрава, это сто процентов от плана по методике Минздрава. В подсчет включены переболевшие и вакцинированные.
По словам Сараны, в городе привиты свыше 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2,4 тысячи детей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вакцинутые болеть не будут, их будут сразу относить на погост, ведь не со всеми же будут возиться так, как с любимым Жириком. А если серьёзно, то "коллективный иммунитет" определяется сроком "годности" воткнутой в организм жижи, а он с завидным постоянством только снижается, если, конечно, верить наичестнейшему Гинцбургу. Если кто не в курсе - это такой знатный почвовед. Т.е. для достижения "коллективного иммунитета" нужно своевременно, точнее одновременно для больших масс людей, в самые короткие сроки и обязательно регулярно перевтыкать эту самую жижу. Жирик, например, уже доперевтыкался. В противном случае, бодрячковый рапорт о 100-процентном "коллективном иммунитете" будет заурядным подлогом, то бишь враньём.
Если говорить о так называемом коллективном иммунитете
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которого НЕ Существует!
это поразительно в какой кукулэнд нас всех загнали Левые..
минздрав рф конкретно и вообще по всему миру стал тупым департаментом пропаганды демпартии сша!
врачи забыли клятву гиппократа, больницы перестали лечить пациентов, государства запретили доступ к медицине, ученым и врачам заткнули рот угрозами - и ВСЕ Молчат..
да ВСЕ должны были выйти на улицы, а не только дальнобои в канаде.
это такой вот Уровень Контроля и тн "массы" даже не осознают происходящего..
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тем временем, Левые сша раскручиват новую Аферу - Спид.
Генные Уколы уничтжили имунную систему у людей и что-бы замаскировать Очевидную связь с "вакцинацией" Левые теперь начали пихать новую Ложь - мутгации сгашного Спида..
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они не закончат Никогда, по крайней мере будут продолжать пока не получат в Бубен.
Выступит почвовед с заявлением, что прививаться вполне достаточно и ежеквартально, но без ежемесячных (декадных?) "бустеров" ваще никак!
Поверх масок и перчаток обяжут носить ОЗК.
Выяснят, что вирус распространяется не только через лавочки и беседки, но и через форточки и вентиляцию - замуруют и опечатают...
Да море возможностей, при наличии хоть малейшей креативности и полном отсутствии ответственности у чиновников и прикормленных "экспертов"!
Неужели в СПб живут 100% идиотов? Как-то не верится!
Но если по данным Минздрава (если перевести с Оруэлловского, то это Минболезни, причём давно), то теплится надежда, что это все на бумаге или в электронном виде...
Чем больше уколов, тем больше больных!
В.Зверев не зря говорит, что иммунитет от этих уколов страдает, это подтверждено многими исследователями со всего мира!
Природный иммунитет в 27 раз мощнее "вакцинного" (данные учёных из Израиля), при том, что это препараты ЛОЖНО названные "вакцинами" с целью продавливания населения и принуждения к этой непроверенной коммерческой и крайне опасной процедуре!