НАТО пыталось вести разведку российских кораблей во время учений

08:00 16.02.2022

Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей во время учений группировки ВМФ в Средиземном море, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.

"Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря", — цитирует агентство слова своего собеседника.

Собеседник отметил, что "в результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение".

В учениях ВМФ в Средиземном море участвуют 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, в том числе ракетные крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения. Также к маневрам привлечены свыше 30 летательных аппаратов ВКС России.

Одной из задач маневров являются учебно-боевые упражнения российских кораблей и самолетов "по поражению корабельных группировок условного противника".

В Средиземном море в настоящее время присутствуют авианосные группы кораблей НАТО: авианосец "Гарри Трумен" ВМС США, авианосец "Шарль де Голь" ВМС Франции, а также авианосец "Конт иди Кавур" ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.

Ранее Минобороны сообщило об обнаружении подводной лодки США типа "Вирджиния" в российских водах в районе курильского острова Уруп. Ее экипажу передали на русском и английском языках требование всплыть, но его проигнорировали. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства" и подлодка "с максимальной скоростью покинула территориальные воды России".

Военному атташе США в Москве вручили ноту протеста. В Минобороны подчеркнули, что действия американской стороны расцениваются как грубое нарушение норм международного права, и напомнили, что Россия "оставляет за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности" государства.