Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице

Министерство труда и социальной защиты планирует пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и прописать статус самозанятых, пишет РБК.

По данным издания, ведомство работает над новой концепцией федерального закона "О занятости населения". Документ адаптируют к современным условиям рынка труда. На рассмотрение в Госдуму законопроект планируется внести во время ходе осенней сессии.

В концепции предлагается внести изменения в порядок выдачи пособий безработным гражданам, а также закрепить статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории лиц хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям.

В частности, Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие.

Сейчас план самостоятельного поиска места работы не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит. 

Документ также предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. Не останутся без внимания вопросы использования заемного труда.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.02.2022, 11:26
    Гость: Старый

    Какое, ..., пособие? Это то самое, что в два раза меньше прожиточного минимума? Как "трудоусттройство" выглядит на самом деле:
    1. Приходишь в "центр занятости", предъявляешь диплом.
    Они: "Вы не работали по этой специальности более пяти лет, так что пойдете дворником".
    Вы: "Не пойду! Вот трудовая, я пятнадцать лет проработал системным администратором!"
    Они: "В вашем дипломе написано, что вы - инженер-электронщик. Но в трудовой нет данных по работе по специальности. Или идете в дворники, или идите на улицу".
    Вы: "А инженером что, уже нельзя"?
    Они: "У нас в стране нет такой специальности, так как нет такой промышленности."

    Кляли мы все и ваш балаган и вашу "трудовую занятость". Тупые, как пробки, тети прекрасно трудоустроены в этих, с позволения сказать, "службах занятости", а ни инженеры, ни админы им не нужны.

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