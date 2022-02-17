Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице

07:50 17.02.2022

Министерство труда и социальной защиты планирует пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и прописать статус самозанятых, пишет РБК.

По данным издания, ведомство работает над новой концепцией федерального закона "О занятости населения". Документ адаптируют к современным условиям рынка труда. На рассмотрение в Госдуму законопроект планируется внести во время ходе осенней сессии.

В концепции предлагается внести изменения в порядок выдачи пособий безработным гражданам, а также закрепить статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории лиц хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям.

В частности, Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие.

Сейчас план самостоятельного поиска места работы не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит.

Документ также предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. Не останутся без внимания вопросы использования заемного труда.