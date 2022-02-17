Минтруд изменит порядок выдачи пособий по безработице
Министерство труда и социальной защиты планирует пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и прописать статус самозанятых, пишет РБК.
По данным издания, ведомство работает над новой концепцией федерального закона "О занятости населения". Документ адаптируют к современным условиям рынка труда. На рассмотрение в Госдуму законопроект планируется внести во время ходе осенней сессии.
В концепции предлагается внести изменения в порядок выдачи пособий безработным гражданам, а также закрепить статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории лиц хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям.
В частности, Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие.
Сейчас план самостоятельного поиска места работы не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит.
Документ также предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. Не останутся без внимания вопросы использования заемного труда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
старый, ты что это власти критикуешь?? пятая колона не иначе
Какое, ..., пособие? Это то самое, что в два раза меньше прожиточного минимума? Как "трудоусттройство" выглядит на самом деле:
1. Приходишь в "центр занятости", предъявляешь диплом.
Они: "Вы не работали по этой специальности более пяти лет, так что пойдете дворником".
Вы: "Не пойду! Вот трудовая, я пятнадцать лет проработал системным администратором!"
Они: "В вашем дипломе написано, что вы - инженер-электронщик. Но в трудовой нет данных по работе по специальности. Или идете в дворники, или идите на улицу".
Вы: "А инженером что, уже нельзя"?
Они: "У нас в стране нет такой специальности, так как нет такой промышленности."
Кляли мы все и ваш балаган и вашу "трудовую занятость". Тупые, как пробки, тети прекрасно трудоустроены в этих, с позволения сказать, "службах занятости", а ни инженеры, ни админы им не нужны.
Ну да. Обхохочешься. Как бы истерика не вышла...от смеха.
Вобщем, фигвам, а не пособие.
- дело рук самих безработных.