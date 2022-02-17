Роскомнадзор подал в суд на журнал о поэзии за цитату Тургенева
Управление Роскомнадзора по Ростовской области подало в суд на журнал о поэзии Prosodia за употребление цитаты писателя Ивана Тургенева.
Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на главного редактора издания Владимира Козлова, поводом для привлечения СМИ к ответственности стало слово, которое Роскомнадзор считает матерным, а редакция — нет.
Так, издание опубликовало фрагмент письма Тургенева Александру Герцену, в котором говорится о выходе поэтического сборника поэта XIX века Степана Шевырева. В переписке Тургенев использует слово, синонимичное слову «ублюдок» в значении «внебрачный ребенок».
«Однако слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором. Просим суд учесть эти обстоятельства при вынесении решения. Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно», — заявил Козлов.
В свою очередь Роскомнадзор считает его относящимся к обсценной лексике. В ведомстве заявили, что слово маркируется как матерное в нескольких словарях.
Он добавил, что теперь редакции могут присудить «непосильные штрафы».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что касается известного слова на букву Б, то оно к матерным не относится и проходит по другой категории, слов не желательных к употеблению.
А есть ещё такое слово....вернеее буква, которая в древнерусском алфавитк называлась....
При правке текста ненужные слова зачёркивались ... и отсюда появилось выражение "....", то есть зачеркнуть крест накрест.
Но это ещё не всё. На латыни слово грыжа означает h ....ia. Такой диагноз ставили врачи детям обеспеченных мещан, которые не шли в армию. От сюда появилось выражение "страдать....."
фишки нет
Почитайте-ка "Слово Даниила Заточника" в оригинале. Мат-перемат!
Писал он своё знаменитое послание князю Ярославу Владимировичу (сыну известного "Мачешича"!), находясь на Лач-озере. Хотя по происхождению Даниил был киевлянином.
Что блестяще доказал Рыбаков.
-------
P.S. И никто эту гипотезу Бориса Александровича не опроверг и даже не пытался опровергать.
Касательно встающей с колен- если НЕКОТОРЫЕ БУДУТ МЕНЬШЕ ВОРОВАТЬ, не совсем не воровать, а только МЕНЬШЕ, ХВАТИТ НА ВСЁ.
ЗЫ. Особенно меньше тратить на всяческие Гакцинаии и ХакцЫны.
-Космодром "Восточный" начали строить в 2012 как первый национальный космодром гражданского назначения, первый пуск ожидался в 2015 году, но был перенесен на весну 2016 года. Строительство объекта сопровождалось многочисленными скандалами, снятием с должности топ-менеджеров.
По фактам хищений при строительстве космодрома "Восточный" были возбуждены десятки уголовных дел в разных регионах страны.
Гендиректор проектного института "Ипромашпром" Сергей Островский, по мнению следствия, похитил почти половину из 143 млн. р., выделенных из бюджета на строительство административного комплекса космодрома. .... Ранее Островский уже был осужден к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. р. за совершение аналогичного преступления — хищения денежных средств на проектирование космодрома "Восточный".
ЖЕСТЬ- уже был осужден на ПЯТЬ ЛЕТ КОЛОНИИ, ШТРАФУ и ворует ДАЛЬШЕ.
А ЧТО НЕ ВОРОВАТЬ, если можно?
ПО МАТЕРИАЛАМ РИА НОВОСТИ
=====
Четырех участников хищения 404 миллионов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный, приговорили к срокам от 4 до 5,5 лет лишения свободы.(ВСЕГО НАВСЕГО)
Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК России.
С 2012 по 2014 под видом исполнения договора они похищали сотни миллионов руб, выводя средства через счета фирмы-однодневки
Ну что тут скажешь. Тургенев все таки сказал. А он классик российской литературы. За цитирование классиков наказывать глупо.
"Тихо шифером шурша едет крыша не спеша".