Роскомнадзор подал в суд на журнал о поэзии за цитату Тургенева

08:45 17.02.2022

Управление Роскомнадзора по Ростовской области подало в суд на журнал о поэзии Prosodia за употребление цитаты писателя Ивана Тургенева.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на главного редактора издания Владимира Козлова, поводом для привлечения СМИ к ответственности стало слово, которое Роскомнадзор считает матерным, а редакция — нет.

Так, издание опубликовало фрагмент письма Тургенева Александру Герцену, в котором говорится о выходе поэтического сборника поэта XIX века Степана Шевырева. В переписке Тургенев использует слово, синонимичное слову «ублюдок» в значении «внебрачный ребенок».

«Однако слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором. Просим суд учесть эти обстоятельства при вынесении решения. Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно», — заявил Козлов.

В свою очередь Роскомнадзор считает его относящимся к обсценной лексике. В ведомстве заявили, что слово маркируется как матерное в нескольких словарях.

Он добавил, что теперь редакции могут присудить «непосильные штрафы».