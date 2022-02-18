В Челябинской области предложили регулировать численность бродячих собак

14:30 18.02.2022

Министерство сельского хозяйства Челябинской области подготовило поправки в закон об ответственном обращении с животными, которыми предлагается сделать регулируемой численность животных.

Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин отметил, что в настоящий момент федеральный закон не совершенен.

«Он принят без учета климатических особенностей, видовых особенностей поведения животных в экстремальных условиях. Собаки и кошки рассматриваются законом одинаково, хотя собаки намного опаснее. Это стайные животные. Даже стерилизованные, кастрированные собаки, которых в соответствии с законом возвращают в прежнюю среду, вновь оказываются в стае. А стая – это ещё большая опасность», - цитирует слова Кобылина Накануне.ru.

При этом он также отметил, что закон должен соблюдать баланс, а гуманное отношение к животным не должно быть причиной пренебрегать безопасностью людей.

«И запрет на контроль популяции бродячих собак как раз нарушает этот баланс. Численность животных, особенно в территориях, где суровые холодные зимы, должна быль регулируемой», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области участились случаи нападения собак на детей.