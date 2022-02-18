В Челябинской области предложили регулировать численность бродячих собак
Министерство сельского хозяйства Челябинской области подготовило поправки в закон об ответственном обращении с животными, которыми предлагается сделать регулируемой численность животных.
Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин отметил, что в настоящий момент федеральный закон не совершенен.
«Он принят без учета климатических особенностей, видовых особенностей поведения животных в экстремальных условиях. Собаки и кошки рассматриваются законом одинаково, хотя собаки намного опаснее. Это стайные животные. Даже стерилизованные, кастрированные собаки, которых в соответствии с законом возвращают в прежнюю среду, вновь оказываются в стае. А стая – это ещё большая опасность», - цитирует слова Кобылина Накануне.ru.
При этом он также отметил, что закон должен соблюдать баланс, а гуманное отношение к животным не должно быть причиной пренебрегать безопасностью людей.
«И запрет на контроль популяции бродячих собак как раз нарушает этот баланс. Численность животных, особенно в территориях, где суровые холодные зимы, должна быль регулируемой», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области участились случаи нападения собак на детей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Никогда не заводи большую злобную собаку, если ты не уверен, что сможешь её убить голыми руками.
Жалко что в Советском Союзе собака не была священным животным... Сейчас бы их отстреливали. Искореняется все, что было в СССР.
Всё верно, нужно отстреливать. Иначе проблему не решить.
Хреново, когда не понимаешь предмет, по которому пытаешься сделать выводы. Все собаки, которых выбросили, давно уже сдохли, они в дикой природе не живут. Уличные же собаки - это дикие собаки, многими поколениями рождающиеся и живущие на улице. Это, по сути, два разных вида. Вот речь и идет о "городских волках", а не о чем то ином...
А кто будет регулировать численность поголовья крупнорогатых слуг народа?
Чиновники тоже "стайные" и имеют те же рефлексы "кусь кусь и хвать хвать", и плодятся по хлеще бродячих собак.