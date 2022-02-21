В ЛДПР предложили временно заморозить повышение платы по ЖКХ

10:20 21.02.2022

Депутаты от ЛДПР предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКХ в с июля 2022 года, текст соответствующего законопроекта был опубликован в Telegram одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова.

"Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года мораторий на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции", - в частности, говорится в документе.

Отмечается, что законопроект подготовлен по итогам правительственного часа о проблемах ЖКХ, прошедшего ранее в Госдуме и призван облегчить для граждан "кризис, вызванный пандемией коронавируса", что привело к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян.

Депутаты указывают на такие проблемы, как безработица на фоне пандемии, рост инфляции и повышение тарифов на коммунальные услуги. Таким образом, заморозка повышения платы по ЖКХ "может частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан".