В России заработали QR-коды для неофициально переболевших COVID-19

С понедельника, 21 февраля, россияне смогут получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что сертификат будет дополнен возможностью внесения информации о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории.

Срок действия сертификата, составленного по наличию антител, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.02.2022, 15:10
    Гость: Сергей

    Уже много раз объяснял, что это сезонная инфекция, и каждый сезон новая, поэтому болеть будете всё равно. Даже в одном сезоне можно заболеть до 3-х раз, поскольку каждый год (сезон) выявляется до 3-х волн разной заразы, от которой у людей нет массового (популяционного) иммунитета.
    Только наши сво во власти всю заразу подвёрстывают под "штаммы" ковида.
    А Вы верите, что всё это штаммы и иммунитет в наличии. А это ложь, порождающая химеры в сознании.

  3. 21.02.2022, 14:27
    Гость: ABCD

    Узнаю лукавого Соломона в ГД.
    Сначала они громогласно отказываются вводить писсуар коды а потом эти коды без существования закона о них вдруг "заработали".

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