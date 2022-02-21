В России заработали QR-коды для неофициально переболевших COVID-19
С понедельника, 21 февраля, россияне смогут получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В документе отмечается, что сертификат будет дополнен возможностью внесения информации о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.
Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории.
Срок действия сертификата, составленного по наличию антител, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.
Если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уже много раз объяснял, что это сезонная инфекция, и каждый сезон новая, поэтому болеть будете всё равно. Даже в одном сезоне можно заболеть до 3-х раз, поскольку каждый год (сезон) выявляется до 3-х волн разной заразы, от которой у людей нет массового (популяционного) иммунитета.
Только наши сво во власти всю заразу подвёрстывают под "штаммы" ковида.
А Вы верите, что всё это штаммы и иммунитет в наличии. А это ложь, порождающая химеры в сознании.
Именно это имеется в виду. Вы все правильно поняли.
Узнаю лукавого Соломона в ГД.
Сначала они громогласно отказываются вводить писсуар коды а потом эти коды без существования закона о них вдруг "заработали".
так вроде же отменили/запретили эту Слежку в рф - или все таки нет?
На эту хрень не надо обращать никакого внимания.
Полное игнорирование!