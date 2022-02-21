В России заработали QR-коды для неофициально переболевших COVID-19

08:00 21.02.2022

С понедельника, 21 февраля, россияне смогут получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что сертификат будет дополнен возможностью внесения информации о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории.

Срок действия сертификата, составленного по наличию антител, составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, но он не обращался к врачу, после получения положительного результата теста на антитела ему могут оформить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста.