Посольство предупредило американцев об угрозе атак на ТЦ и метро в России
Посольство США в России предупредило своих граждан, находящихся в РФ об угрозе атак на общественные места в крупнейших городах России и у границы с Украиной. Соответствующее заявление было размещено на сайте дипмиссии.
"По данным СМИ, есть угрозы нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", - говорится в сообщении посольства. Дипломаты призвали американцев следить за обстановкой в местных и зарубежных СМИ, избегать скопления людей, быть бдительными в популярных туристических местах, а также продумать "эвакуацию" без помощи властей США.
В свою очередь, американцы попросили власти раскрыть источники столь важной информации. "По сообщениям СМИ…". Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства", - написал один из них под постом пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца в Twitter.
"Согласно источникам СМИ.... Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно", - прокомментировал другой пользователь соцсети.
При этом, посольство США не уточняло, доводилась ли полученная ими информация о "риске терактов" до официальных представителей России по официальным каналам. На это обратила внимание представитель российского МИДа Мария Захарова.
"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?", - написала она на своей странице в Telegram.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они раскрутить исторический переезд во Львов, чтобы потом нанести ракетный удар по Польше, приписав его России. Об этом написал их эксперт Гарри из центра по внешней политике, что российская ракета может ударить по Польше, т.к. у этих ракет проблемы с точностью попадания, и кого-нибудь там убить, чтобы запустить параграф 5 о нападении на страну НАТО. Вот такой замысел! Ракета будет американская, но визг будет, что она российская, обломки, как обычно, где-то затеряют. Все это у них отработанные схемы, привычная ЛОЖЬ. В общем, спасибо за разъяснения, Гарри! И за привычку публиковать американские намерения в открытой печати тоже.
Что там ещё озвучивал Блинкен? Удары с дрона? Украинским деятелям особенно следует поостеречься, Зеленскому лучше из бункера не выходить, пока его западные "защитники" не превратили в сакральную жертву. Хотелось бы, чтобы они все же одумались!
На планете, которые проплатили все войны и "революции" и биотеррор, который осуществили сто лет назад и повторили в этом веке ещё раз!
Они все знают, более того, рассказывают много интересного, но те, кто раскрывает правду, это честные и смелые люди, американцы, которых пиндосами назвать никак нельзя! Они публикуют правду, что британские и американские евгенисты в 20-х годах прошлого века проводили аналогичные эксперименты с вирусами и уколами, в том числе на своих, ничего не подозревающих военнослужащих. Евгеника - лженаука, в которой коренится нацизм и идеология "сверхлюдей", которая породила чудовищ - Гитлера и д-ра Менгеле, верного ученика этих евгенистов. Сегодня они проделывают то же самое, предлагая людям псевдоудобства в виде шпионящих за ними устройств, намереваясь всучить глупым людям авторучки-стукачки, снабженные микрофонами и превратить даже ботинки в доносчиков, лезущих в жизнь человека, фиксируя его походку и прочее, чтобы скинуть инфу на хозяина всемирным рабовладельцам, они же потомки нацистов, которые переехали в США в 1945 году вместе со своими "наработками". Нельзя вестись на эти поганенькие приборчики, на что падки, к сожалению, молодые люди. Им нужно разъяснять, чем чреваты эти технократические соблазны, какую угрозу они представляют!
Нашим властям надо бы осознать, что оцифровка граждан НЕДОПУСТИМА, ОПАСНА, ОСКОРБИТЕЛЬНА и ПРЕСТУПНА! Эти технологии применимы только к НЕОДУШЕВЛЕННЫМ предметам! Т.н. "сертификаты" должны быть ОТМЕНЕНЫ!
И начать её надо с гинцбургов с их экспериментами, пока они не нанесли фатальный вред народу! Тех, кто подвергся этим уколам, нужно лечить, во всяком случае, они нуждаются в детоксикации и очистке крови. От этой "повестки" ненасытных "вакцинаторов" необходимо избавиться как можно скорее, т.к. это сугубо политический "вирус", разрушающий государство изнутри. Остальные "повестки", 21 и 2030, основанные на ЛЖИВЫХ британских моделях по климату (на примере "ковида" мир убедился, что модель "пандемии" по Фергюсону была ЛОЖНОЙ, как и все, исходящее от Сионо-Англо-Американской оси) должны быть выброшены в мусорную корзину, а подписи под ними - отозваны! Авторы должны быть разоблачены (хотя первенство здесь принадлежит Райнера Фюльмиху, НЕ ПОЗДНО присоединиться к его группе и инициировать полномасштабный ТРИБУНАЛ над современной версией нацистов). Разумеется, центр четвёртой промышленной революции, подпись под меморандумом должна быть также отозвана.
Страна - это тоже большой организм, который нужно очистить от "вирусов" ("Я - вирус СПИДа", как сказал их поэт), а у нас в СМИ просто засилие таких представителей, которые полны к нам враждебности и присутствие которых должно быть приведено к разумным пределам.
Американский посол этого не понимает, а вот русский народ все понял и расценил эти угрозы как наглое информационное нападение! За такое наглое поведение посла США следовало бы вызвал в МИД и вручить ноту, а не высказывать недоумение в твиттере.
Мы уже знаем, что это такое, террористы, которые были на содержании у США и Британии и использовались как инструмент для реализации интересов Сионо-Англо-Американской оси.
Высказывание посла США было истолковано в российской прессе как удар по Путину, которого, по замыслу американских манипуляторов, российские граждане, которых американец угрожает взрывать в метро и ТЦ руками, видимо, укронациков или британских экспатов, станут обвинять за эскалацию на Донбассе.
Так вот, кто угрожает нам, тот и виноват: угрожают США, они и раскручивать все эти дни военную риторику и истерию. Такие подходы, как обращение Байдена (которого считают худшим президентом сами граждане США) к народу России с фальшивыми заверениями, что он, якобы, не считает нас врагами, НИКТО из наших граждан принимать за чистую монету НЕ БУДЕТ! Да и американская широкая публика в значительной степени стряхнула с ушей лашу пропаганды масс-медиа, а адекватные журналисты, как бы глубинное государство ни пыталось заткнуть им рты, оценивают ситуацию трезво и видят, КТО виноват в эскалации.
НЕТ, обмануть и запугать нас НЕ УДАСТСЯ! Хуже, чем вражда с англоскасом может быть только дружба с ним.
СВР сообщило, что МИ6 вербует наемников на восток Украины, имея в виду тот агрессивный сброд, который приобрёл боевой опыт среди террористов на Ближнем Востоке. Но те, кто готовится воевать против русских на Украине, вовсе не игиловцы (запрещенные в РФ), а НАТУРАЛЬНЫЕ БРИТАНСКИЕ ЭКСПАТЫ, которые уже на месте, внедрились давно и теперь клянутся, что будут "fight like devils", сражаться, как черти, что вполне естественно для сатанистов, за чьи интересы они собираются там воевать. Крымская война была в 1854 году, там осталось немало могил представителей британской аристократии. Как говорил Пушкин, "Найдётся место вам в полях России среди нечуждых вам гробов"! Вопрос только: что вы, собственно, забыли в этих полях и каким к ним боком относитесь, БРИТАНСКИЕ ЭКСПАТЫ, что так рветесь в бой? Донецк и Луганск - земли войска ДОНСКОГО, а вас здесь не стояло!