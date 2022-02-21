Посольство предупредило американцев об угрозе атак на ТЦ и метро в России

09:40 21.02.2022

Посольство США в России предупредило своих граждан, находящихся в РФ об угрозе атак на общественные места в крупнейших городах России и у границы с Украиной. Соответствующее заявление было размещено на сайте дипмиссии.

"По данным СМИ, есть угрозы нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной", - говорится в сообщении посольства. Дипломаты призвали американцев следить за обстановкой в местных и зарубежных СМИ, избегать скопления людей, быть бдительными в популярных туристических местах, а также продумать "эвакуацию" без помощи властей США.

В свою очередь, американцы попросили власти раскрыть источники столь важной информации. "По сообщениям СМИ…". Я ожидаю более точной и достоверной информации от своего правительства", - написал один из них под постом пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца в Twitter.

"Согласно источникам СМИ.... Я не знал, что Госдепартамент опирается на источники СМИ... Это смешно", - прокомментировал другой пользователь соцсети.

При этом, посольство США не уточняло, доводилась ли полученная ими информация о "риске терактов" до официальных представителей России по официальным каналам. На это обратила внимание представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?", - написала она на своей странице в Telegram.