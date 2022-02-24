СК, МВД и прокуратура предостерегли граждан от участия в акциях протеста

18:25 24.02.2022

Российские силовые ведомства предупредили об ответственности за участие в уличных акциях в связи с появлением в СМИ и интернете призывов выходить с протестами.

СК сообщил, что распространяются призывы "к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой".

"Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной", - цитирует "Интерфакс" заявление СК.

ГУ МВД Москвы также предупредило жителей столицы о недопустимости несогласованных публичных мероприятий и иных нарушений законодательства. Акции в центре Москвы, на которые зовут в интернете, не были согласованы в установленном порядке органами исполнительной власти и их проведение незаконно.