СК, МВД и прокуратура предостерегли граждан от участия в акциях протеста
Российские силовые ведомства предупредили об ответственности за участие в уличных акциях в связи с появлением в СМИ и интернете призывов выходить с протестами.
СК сообщил, что распространяются призывы "к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой".
"Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной", - цитирует "Интерфакс" заявление СК.
ГУ МВД Москвы также предупредило жителей столицы о недопустимости несогласованных публичных мероприятий и иных нарушений законодательства. Акции в центре Москвы, на которые зовут в интернете, не были согласованы в установленном порядке органами исполнительной власти и их проведение незаконно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По сути роста бакса и цен/тарифов в РФ есть что возразить?
Вы лучше не плакатчиков ловите, а диверсантов реальных, а то скоро начнутся хлопки в метро, да подломы мостов.
США и НАТО, действительно, бомбили Белград, проводили военные операции в Ливии, Сирии, Ираке и Афганистане. Но конфликтов Западная коалиция никогда не развязывала, а осуществляла операции по принуждению к миру и боролась с терроризмом. Кто-нибудь задумывался, почему США и их союзники проводили военные операции в поименованных странах, а не в Катаре, Марокко, Саудовской Аравии или Пакистане? Там ресурсов побольше.
Может быть, потому что Ливия служила плацдармом для подготовки террористов всех мастей — от ”Красных бригад” до ”Ирландской республиканской армии” и финансировала теракты в странах Европы? В Ираке травили курдов газами, а в Афганистане приютили террористов, нанёсших удар по Америке 11.09.2001? А Сирия стала прибежищем ИГИЛ, главарей которой и уничтожают систематически? Да, Белград бомбили, потому что кто-то должен был остановить войну в центре Европы, которая унесла 200 тысяч жизней. Балканы заплатили высокую цену за мир. Но сегодня он есть. При этом Россия после проведения своих военных операций создавала марионеточные правительства и делала территориальные приобретения (Чем занимается и сейчас) США и НАТО в таких делах замечены не были.
ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, расовой дискриминацией и ксенофобией — за нее проголосовали 115 из 193 стран-членов Организации. США, Украина — выступили против этой резолюции. И так постоянно с 2014. Имено в этом году у вас произошёл фашисткий переворот
Кого предостерегают? Все тех же протестунов - перекупленных голосователей? Не проще ли было сделать и организаторам и скакунам персональную рассылку с оповещением об обновлениях в суммах евродемократических штрафов, как это уже делали?