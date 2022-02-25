Володин и семь его заместителей не попали под санкции ЕС
Среди 351 депутата Госдумы, которые попали под санкции ЕС за признание независимости ДНР и ЛНР от Украины, не оказалось спикера Вячеслава Володина. Также в список не попали семь его заместителей.
В официальном журнале Европейского союза указаны имена депутатов, попавших под санкции. Ограничения были введены только против тех депутатов, которые проголосовали за договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
При этом Володин 21 февраля призвал Владимира Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР независимыми от Украины. На Совете безопасности РФ Володин согласился признать их независимость. Но он и семь его заместителей воздержались от голосования, отмечает издание "Капитал страны".
Речь идет о Ирине Яровой, Александре Жукове, Александре Гордееве, Шалбане Кара-Оол, Сергее Неверове и Анне Кузнецовой из "Единой России", а также об Александре Бабакове из "Справедливой России".
Против депутатов Госдумы, попавших под санкции Евросоюза, будет применена заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вступать в войну, имея этих у себя в тылу.
хитрож.... надо вводить Российские санкции.
Пошто же его терпит "солнцеликий"?
Кто санкций избежал, поджавши хвост,
Тот заслужил ли столь высокий пост?
Это очень странно и подозрительно.
Всё понятно!
Путин В.В.,член КПСС с 1975 года.
Лавров С.В.,член КПСС с 1972 года
Матвиенко В.И.,член КПСС с 1972 года.
Нарышкин С.И.,член КПСС с 1976 года.
Иванов С.Б.,член КПСС с 1973 года.
Шойгу С.К.,член КПСС с 1979 года.
А Володин В.В.,член КПСС с 1985 года. -Молодой ешо!