Володин и семь его заместителей не попали под санкции ЕС

Вячеслав Володин

Среди 351 депутата Госдумы, которые попали под санкции ЕС за признание независимости ДНР и ЛНР от Украины, не оказалось спикера Вячеслава Володина. Также в список не попали семь его заместителей.

В официальном журнале Европейского союза указаны имена депутатов, попавших под санкции. Ограничения были введены только против тех депутатов, которые проголосовали за договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

При этом Володин 21 февраля призвал Владимира Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР независимыми от Украины. На Совете безопасности РФ Володин согласился признать их независимость. Но он и семь его заместителей воздержались от голосования, отмечает издание "Капитал страны".

Речь идет о Ирине Яровой, Александре Жукове, Александре Гордееве, Шалбане Кара-Оол, Сергее Неверове и Анне Кузнецовой из "Единой России", а также об Александре Бабакове из "Справедливой России".

Против депутатов Госдумы, попавших под санкции Евросоюза, будет применена заморозка активов и запрет на въезд в ЕС. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.02.2022, 22:36
    Гость: Себя не с потрохами ль выдал спикер?

    Пошто же его терпит "солнцеликий"?
    Кто санкций избежал, поджавши хвост,
    Тот заслужил ли столь высокий пост?

  5. 25.02.2022, 22:08
    Гость: он ишо молодой член

    Всё понятно!
    Путин В.В.,член КПСС с 1975 года.
    Лавров С.В.,член КПСС с 1972 года
    Матвиенко В.И.,член КПСС с 1972 года.
    Нарышкин С.И.,член КПСС с 1976 года.
    Иванов С.Б.,член КПСС с 1973 года.
    Шойгу С.К.,член КПСС с 1979 года.
    А Володин В.В.,член КПСС с 1985 года. -Молодой ешо!

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