Володин и семь его заместителей не попали под санкции ЕС

20:06 25.02.2022

Среди 351 депутата Госдумы, которые попали под санкции ЕС за признание независимости ДНР и ЛНР от Украины, не оказалось спикера Вячеслава Володина. Также в список не попали семь его заместителей.

В официальном журнале Европейского союза указаны имена депутатов, попавших под санкции. Ограничения были введены только против тех депутатов, которые проголосовали за договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

При этом Володин 21 февраля призвал Владимира Путина рассмотреть обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР независимыми от Украины. На Совете безопасности РФ Володин согласился признать их независимость. Но он и семь его заместителей воздержались от голосования, отмечает издание "Капитал страны".

Речь идет о Ирине Яровой, Александре Жукове, Александре Гордееве, Шалбане Кара-Оол, Сергее Неверове и Анне Кузнецовой из "Единой России", а также об Александре Бабакове из "Справедливой России".

Против депутатов Госдумы, попавших под санкции Евросоюза, будет применена заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.