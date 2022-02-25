В Минобороны РФ рассказали о ходе военной операции на Украине

Министерство обороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге для СМИ рассказал о переходе под контроль российских военных Чернобыльской АЭС и о других деталях спецоперации.

Ключевые итоги военной операции:

  • 24 февраля Россия взяла под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Радиоактивный фон в этом районе в норме, персонал продолжает обслуживать объекты в штатном режиме.
  • Более 150 украинских военных сложили оружие и сдались. После стабилизации обстановки в районе боевых действий они будут отпущены домой.
  • Вооруженные силы РФ уничтожили 18 танков и других боевых бронемашин, 7 РСЗО, 41 единицу военной автотехники и 5 боевых катеров.
  • 118 объектов военной инфраструктуры Украины выведено из строя.
  • 11 военных аэродромов Украины выведено из строя.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.02.2022, 19:51
    Гость: Время В.

    А потом ты проснулся? Неужто думаешь что в твой бред тут кто-то поверит! А, Репка?

  3. 25.02.2022, 19:47
    Гость: когда они поймут

    что нельзя осчастливить насильно.В ответ можно получить лишь ненависть.

  4. 25.02.2022, 19:45
    Гость: они привыкли

    бить слабо вооруженных неорганизованных папуасов максимум со старыми калашами и рпг,а тут напнулись на регулярную армию.

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