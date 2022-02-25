В Минобороны РФ рассказали о ходе военной операции на Украине
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге для СМИ рассказал о переходе под контроль российских военных Чернобыльской АЭС и о других деталях спецоперации.
Ключевые итоги военной операции:
- 24 февраля Россия взяла под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Радиоактивный фон в этом районе в норме, персонал продолжает обслуживать объекты в штатном режиме.
- Более 150 украинских военных сложили оружие и сдались. После стабилизации обстановки в районе боевых действий они будут отпущены домой.
- Вооруженные силы РФ уничтожили 18 танков и других боевых бронемашин, 7 РСЗО, 41 единицу военной автотехники и 5 боевых катеров.
- 118 объектов военной инфраструктуры Украины выведено из строя.
- 11 военных аэродромов Украины выведено из строя.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну вот и жертва Ютуба нарисовалась.
А потом ты проснулся? Неужто думаешь что в твой бред тут кто-то поверит! А, Репка?
что нельзя осчастливить насильно.В ответ можно получить лишь ненависть.
бить слабо вооруженных неорганизованных папуасов максимум со старыми калашами и рпг,а тут напнулись на регулярную армию.
БИТЬ укронацистов до полной и безоговорочной капитуляции.