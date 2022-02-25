Хакерская сеть Anonymous объявила России кибервойну

Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT. Об этом говорится в заявлении группы в Twitter.

"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…", - написали они, добавив к своему сообщению хештег #Ukraine.

Телеканал RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США.

В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданном по указу руководства ФСБ РФ, оценили угрозу кибератак на российское информационное пространство как критическую.

"Угроза кибератак на российские информационные ресурсы. Уровень угрозы: критический", - говорится в бюллетене Центра за 24 февраля.

Ранее НКЦКИ предупредил об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры на фоне военной операции России на Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.02.2022, 09:30
    Гость: Немо

    надеюсь в России хватит хакеров способных противостоять ана... как там их? ананиусы?

  3. 25.02.2022, 09:29
    Гость: Мак

    Между русскими хакерами и хакерами на службе русского правительства, возможно, есть разница. И очень существенная.

Все комментарии (10)
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