Хакерская сеть Anonymous объявила России кибервойну
Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT. Об этом говорится в заявлении группы в Twitter.
"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…", - написали они, добавив к своему сообщению хештег #Ukraine.
Телеканал RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США.
В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданном по указу руководства ФСБ РФ, оценили угрозу кибератак на российское информационное пространство как критическую.
"Угроза кибератак на российские информационные ресурсы. Уровень угрозы: критический", - говорится в бюллетене Центра за 24 февраля.
Ранее НКЦКИ предупредил об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры на фоне военной операции России на Украине.
Комментарии читателей Оставить комментарий
пиндосы все уши прожжужали про русских хакеров.
надеюсь в России хватит хакеров способных противостоять ана... как там их? ананиусы?
Между русскими хакерами и хакерами на службе русского правительства, возможно, есть разница. И очень существенная.
Предложите чеченам попрактиковаться на отpeзании голов у хакеров анонимуса
Хакеры России! Все, как один, на защиту Родины!