Россия нанесет удары по украинской «инфраструктуре информационных атак»

17:20 1.03.2022

Минобороны России сообщило, что в Киеве по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций (ПСО) будут нанесены удары высокоточным оружием.

В ведомстве также призвали граждан Украины, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против РФ, а также проживающих рядом с ретрансляционными узлами жителей покинуть свои дома, сообщает ТАСС.

Данные удары будут нанесены для пресечения информационных атак против России.