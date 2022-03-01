Россия нанесет удары по украинской «инфраструктуре информационных атак»
Минобороны России сообщило, что в Киеве по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций (ПСО) будут нанесены удары высокоточным оружием.
В ведомстве также призвали граждан Украины, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против РФ, а также проживающих рядом с ретрансляционными узлами жителей покинуть свои дома, сообщает ТАСС.
Данные удары будут нанесены для пресечения информационных атак против России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
полностью согласен
В ход дубину пускает ложь:
Факт столь "веского" обстоятельства -
"Правоты" её "доказательство"!
Ты реально думаешь, что тут сидят такие же идиоты, как на твоих сайтах? Еще месяц назад пресс секретарь твоих ВВС территории-404 сообщал в интервью Форбс, что у них имеется 20, по буквам - двадцать TB-2 "Байрактар".
Откуда вас таких набирают только.
Украинский город Днепр признанно считается центром, где массово работают офисы телефонных мошенников, которые "разводят" на деньги жителей РФ. Как правило, это клиенты крупных банков - тип, Сбера.
Может Грефу стоит подсуетиться в министерстве обороны? Или они работают сообща?
Гордон и Шустер ховайтесь.