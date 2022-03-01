Шойгу озвучил главную задачу спецоперации на Украине

19:24 1.03.2022

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, заявил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины", пишет РИА Новости.

"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - отметил министр.

Он подчеркнул, что российская армия "не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей", "удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием".