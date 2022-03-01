Шойгу озвучил главную задачу спецоперации на Украине

Сергей Шойгу

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада, заявил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины", пишет РИА Новости.

"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - отметил министр.

Он подчеркнул, что российская армия "не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей", "удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2022, 01:50
    Гость: федору -

    Это только глупые лакеи кормятся с чьих-то рук, получая с хозяина гроши за жалкие писульки)))

  3. 02.03.2022, 00:24
    Гость: фёдор

    Это только глупые чекисты могли сделать своими врагами весь мир с чьей руки сытно кормились.

  4. 01.03.2022, 23:55
    Гость: Лида Алматинская

    Зубы беречь надо, а то по ним можно очень неплохо получить. А реставрация - дело хлопотное, дорогое, длительное И не всегда успешное.

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