Детей из ДНР и ЛНР предложили принимать в российские вузы без сдачи ЕГЭ

17:06 2.03.2022

Рособрнадзор предлагает дать возможность детям из ДНР и ЛНР поступать в российские вузы без сдачи ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы отдали предложение в правительство РФ, у нас есть опыт, когда ребята из Крыма в 2014 году получили право в течение нескольких лет не сдавать этот экзамен (ЕГЭ - прим. ред.), а получать аттестаты в школах и сдавать экзамены непосредственно в приемных комиссиях высших учебных заведений. Это предложение мы дали, думаю, оно будет поддержано. И ни один из ребят этих двух республик и вообще РФ, но здесь, в частности, про них идет речь, не останется без возможности, если у него есть желание, поступить не только в свои вузы, <...> но и в любой другой вуз РФ", - приводит слова Музаева ТАСС.

Рособрнадзор может организовать пункты для сдачи экзаменов для детей, находящихся в ДНР и ЛНР, в приграничных регионах РФ.

"У нас уже есть многолетний опыт взаимодействия с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мы не первый год организуем для них пункты проведения Единого государственного экзамена.<...> Если обстановка не будет позволять выбравшим ЕГЭ детям нормально сдавать его, то мы, как и в прошлые годы, в приграничных субъектах РФ для них организуем все, чтобы была такая возможность", - заявил Музаев.