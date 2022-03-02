Детей из ДНР и ЛНР предложили принимать в российские вузы без сдачи ЕГЭ

Абитуриенты МГУ

Рособрнадзор предлагает дать возможность детям из ДНР и ЛНР поступать в российские вузы без сдачи ЕГЭ, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы отдали предложение в правительство РФ, у нас есть опыт, когда ребята из Крыма в 2014 году получили право в течение нескольких лет не сдавать этот экзамен (ЕГЭ - прим. ред.), а получать аттестаты в школах и сдавать экзамены непосредственно в приемных комиссиях высших учебных заведений. Это предложение мы дали, думаю, оно будет поддержано. И ни один из ребят этих двух республик и вообще РФ, но здесь, в частности, про них идет речь, не останется без возможности, если у него есть желание, поступить не только в свои вузы, <...> но и в любой другой вуз РФ", - приводит слова Музаева ТАСС.

Рособрнадзор может организовать пункты для сдачи экзаменов для детей, находящихся в ДНР и ЛНР, в приграничных регионах РФ.

"У нас уже есть многолетний опыт взаимодействия с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мы не первый год организуем для них пункты проведения Единого государственного экзамена.<...> Если обстановка не будет позволять выбравшим ЕГЭ детям нормально сдавать его, то мы, как и в прошлые годы, в приграничных субъектах РФ для них организуем все, чтобы была такая возможность", - заявил Музаев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2022, 21:29
    Гость: Сергей.

    Походу пошла борьба. Куда больше беженцев пойдут..... Чью страну выберут....Богатые решили поиграть жизнями обычного народа....

  2. 02.03.2022, 20:42
    Гость: Степан

    насколько я понял они будут сдавать экзамены уже в институте как это и было до его

  4. 02.03.2022, 19:54
    Гость: прохожий.

    Зачем медицинские, сейчас в текущих реалиях будут более выгодны с IT-профессиями , тут тебе и льготная ипотека и кредиты с низким годовым, и отсрочка от армии... Путин же указ подписал не смотрели новости ?

  5. 02.03.2022, 19:51
    Гость: прохожий.

    Я конечно понимаю, что некоторым особо умным хочется заработать себе рейтинг на гениальных предложениях типа этого. Но вот подумать, что подобным они создадут конфликт между коренными и беженцами гениальности видимо не хватает.
    Я совсем ничего не имею против детей ДНР И ЛНР, и прекрасно понимаю как тяжело им пришлось, но именно предложенное решение глупо и не продумано.
    А ведь все достаточно просто, не нужно отбирать бюджетные места у местных, а просто создать дополнительные для беженцев. А те самые гении могут сделать доброе дело и поделиться деньгами для создания тех самых дополнительных мест.....

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