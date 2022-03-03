Собянин отменил QR-коды и ограничения в сфере спорта и культуры
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 3 марта в столице отменяются QR-коды, а также снимаются ограничения по коронавирусу в сферах спорта и культуры.
«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», - написал он.
Также в Москве снимаются все ограничения на посещение ресторанов и кафе, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями становится рекомендательным. «В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы “Московское долголетие”», - добавил Собянин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В нормальном государстве с ответственной властью и адекватным президентом этот, мягко говоря индивид, должен не отменять свои преступные распоряжения, а должен греть нары в зоне и лет 25 трудиться на стройках народного хозяйства.
И это - самое малое, чего заслуживает эта мр...зь!
интересно, а кто им дал разрешение творить такое с людьми?
Пандемии нет и не было, есть болезнь, сезонный вирус ОРВИ, он есть каждый год.
почему его до сих пор не сняли и не посадили?
К счастью, не только Путин и Вы, Сергей, но люди разных возрастов, которые провели своё исследование и с первых дней поняли, что это ЛОЖЬ, выдуманная хозяевами нацистов, рвущихся к мировому господству!
Нашим Мужчинам, настоящим Защитникам, только Победы! Пусть Господь их хранит! Все наши молитвы - им в помощь!