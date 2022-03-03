Собянин отменил QR-коды и ограничения в сфере спорта и культуры

11:00 3.03.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 3 марта в столице отменяются QR-коды, а также снимаются ограничения по коронавирусу в сферах спорта и культуры.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», - написал он.

Также в Москве снимаются все ограничения на посещение ресторанов и кафе, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями становится рекомендательным. «В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы “Московское долголетие”», - добавил Собянин.