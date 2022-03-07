Рогозин рассказал Западу о русских, зачитав стихотворение Блока

Дмитрий Рогозин © KM.RU, Игорь Варнавский

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на фоне роста политической напряженности и агрессивных заявлений от некоторых стран Запада записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире.
"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!" —продекламировал он.

Стихотворение "Скифы" Блок написал в январе 1918 года после приостановки проходивших в Брест-Литовске мирных переговоров. Тогда Германия выдвинула ультимативные требования, согласно которым РСФСР теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского. Переговоры показывали, что Германия не откажется от захваченных территорий и потребует большего, пишет РИА Новости.

"Скифы" стали последним творением поэта — его реакцией на безрезультатные попытки договориться. В этой патриотической оде Блок представляет страну миротворцем, стоящим как "щит меж двух враждебных рас" — между Западом и Востоком. Поэт призывает к миру, говорит, что страна не будет втягиваться в войны по воле Старого Света, но всегда даст отпор, если придется.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.03.2022, 19:42
    Гость: алекс

    Мотивчик сохраним ,но вот слова ради истины ,придётся заменить -"Мильярд уж вас, а мы всё мрём и мрём и мрём...."По миллиону в год! Как вам такое Илон Маск!?

  3. 07.03.2022, 19:23
    Гость: Зри в корень

    У вас плебейство похоже в крови перед, как вы их с замиранием в душе назвали "передовыми европейскими державами". А мы в тюбетейках мартышки в 41-45 очистили от гнили ваши державы. Но, видимо, не до конца.

  4. 07.03.2022, 19:20
    Гость: Бородино

    -Да, были люди в наше (в то) время,
    Не то, что нынешнее племя:
    Богатыри-не вы! трусы и холопы.

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