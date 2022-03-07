Рогозин рассказал Западу о русских, зачитав стихотворение Блока
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на фоне роста политической напряженности и агрессивных заявлений от некоторых стран Запада записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире.
"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!" —продекламировал он.
Стихотворение "Скифы" Блок написал в январе 1918 года после приостановки проходивших в Брест-Литовске мирных переговоров. Тогда Германия выдвинула ультимативные требования, согласно которым РСФСР теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского. Переговоры показывали, что Германия не откажется от захваченных территорий и потребует большего, пишет РИА Новости.
"Скифы" стали последним творением поэта — его реакцией на безрезультатные попытки договориться. В этой патриотической оде Блок представляет страну миротворцем, стоящим как "щит меж двух враждебных рас" — между Западом и Востоком. Поэт призывает к миру, говорит, что страна не будет втягиваться в войны по воле Старого Света, но всегда даст отпор, если придется.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мотивчик сохраним ,но вот слова ради истины ,придётся заменить -"Мильярд уж вас, а мы всё мрём и мрём и мрём...."По миллиону в год! Как вам такое Илон Маск!?
имеет значение.
У вас плебейство похоже в крови перед, как вы их с замиранием в душе назвали "передовыми европейскими державами". А мы в тюбетейках мартышки в 41-45 очистили от гнили ваши державы. Но, видимо, не до конца.
-Да, были люди в наше (в то) время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри-не вы! трусы и холопы.
Энтот мордатый олух,до поэзии добрался! Работы видимо совсем не стало!