Рогозин рассказал Западу о русских, зачитав стихотворение Блока

15:44 7.03.2022

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на фоне роста политической напряженности и агрессивных заявлений от некоторых стран Запада записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире.

"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!" —продекламировал он.

Стихотворение "Скифы" Блок написал в январе 1918 года после приостановки проходивших в Брест-Литовске мирных переговоров. Тогда Германия выдвинула ультимативные требования, согласно которым РСФСР теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского. Переговоры показывали, что Германия не откажется от захваченных территорий и потребует большего, пишет РИА Новости.

"Скифы" стали последним творением поэта — его реакцией на безрезультатные попытки договориться. В этой патриотической оде Блок представляет страну миротворцем, стоящим как "щит меж двух враждебных рас" — между Западом и Востоком. Поэт призывает к миру, говорит, что страна не будет втягиваться в войны по воле Старого Света, но всегда даст отпор, если придется.