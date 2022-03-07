Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий
Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщает пресс-служба кабмина.
В перчень вошли:
- государства – члены Европейского союза,
- Австралия,
- Албания,
- Андорра,
- Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
- Исландия,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Микронезия,
- Монако,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Республика Корея,
- Сан-Марино,
- Северная Македония,
- Сингапур,
- США,
- Тайвань,
- Украина,
- Черногория,
- Швейцария,
- Япония.
Согласно Указу президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Где им и положено - в загоне Европейского союза
дузья: Сирия, Венесуэлла, КНДР, Эритрея.
А ,что ему,правительству, ещё делать ?! Ни промышленности,ни экономики,одна труба и дело "труба"!Всё "засекречено",воруй,да воруй!
Ну, таких генеральных я видел-перевидел: этакие зицпредседатели Фунты "...человек вроде бы и не нужен, а нужен только его пальчик!"- в смысле подпись.
Население.