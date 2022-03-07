Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий

Дом Правительства РФ

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщает пресс-служба кабмина.

В перчень вошли:

  • государства – члены Европейского союза,
  • Австралия,
  • Албания,
  • Андорра,
  • Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
  • Исландия,
  • Канада,
  • Лихтенштейн,
  • Микронезия,
  • Монако,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Республика Корея,
  • Сан-Марино,
  • Северная Македония,
  • Сингапур,
  • США,
  • Тайвань,
  • Украина,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Япония.

Согласно Указу президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. 

Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.03.2022, 19:21
    Гость: гнус

    А ,что ему,правительству, ещё делать ?! Ни промышленности,ни экономики,одна труба и дело "труба"!Всё "засекречено",воруй,да воруй!

  4. 07.03.2022, 19:14
    Гость: Российский

    Ну, таких генеральных я видел-перевидел: этакие зицпредседатели Фунты "...человек вроде бы и не нужен, а нужен только его пальчик!"- в смысле подпись.

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