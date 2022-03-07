Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий

15:01 7.03.2022

Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщает пресс-служба кабмина.

В перчень вошли:

государства – члены Европейского союза,

Австралия,

Албания,

Андорра,

Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),

Исландия,

Канада,

Лихтенштейн,

Микронезия,

Монако,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Республика Корея,

Сан-Марино,

Северная Македония,

Сингапур,

США,

Тайвань,

Украина,

Черногория,

Швейцария,

Япония.

Согласно Указу президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).