Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса

16:59 8.03.2022

Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса.

Разработанный правительством РФ закон допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года, пишет РИА Новости.

Одновременно расширяются полномочия правительства РФ: в текущем году оно сможет своим актом разрешать продолжать деятельность без продления лицензии (разрешения), а также получать лицензии и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых госуслуг. Кроме того, кабмин сможет разрешить не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям (разрешениям) и квалификационный экзамен, а также продлевать действие квалификационных аттестатов.

Федеральному правительству, а также субъектам РФ или муниципалитетам предоставляется право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.

Кабмин также сможет в 2022 году устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.

Закон дает медицинским организациям право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. А Фонд социального страхования (ФСС) сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.

Кроме того, максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. А лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у единственного поставщика, но только если он не из страны, которая ввела санкции против РФ.

Закон также допускает установление федеральными законами особенностей градостроительной деятельности в 2022 году и продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов за счет компенсационного фонда этой СРО. Также, согласно закону, кабмин в текущем году сможет своим актом устанавливать отдельные особенности регулирования правоотношений в долевом строительстве и упрощать процедуры получения государственных и муниципальных услуг.