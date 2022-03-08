Мишустин запретил вывозить из России иностранные медицинские изделия
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее в России временный запрет на вывоз иностранных медицинских изделий.
Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры, сообщает пресс-служба правительства.
Сообщается, что данное решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории страны из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.
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до Ла-Манша, как когда-то, хватит.
другое.
"Мишустин запретил вывозить из России иностранные медицинские изделия"
Самое время вывозить из России использованные резиновые изделия как политического так и шоу бизнеса, ещё не забыть экономическую составляющую и часть интеллигенции и именно ту про которую В.И. Ленин говорил, что они мнят себя мозгом, а "На деле это не мозг, а г..."
лично с дивана считал?
Кстати, появилась днепровская вода в канале, идет в Крым полновесным потоком.
нет, тебя оставят на месте.