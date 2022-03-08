"Мишустин запретил вывозить из России иностранные медицинские изделия"

14:03 8.03.2022

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее в России временный запрет на вывоз иностранных медицинских изделий.

Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры, сообщает пресс-служба правительства.

Сообщается, что данное решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории страны из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.