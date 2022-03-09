МО РФ располагает секретными документами о наступлении Киева на Донбасс

11:18 9.03.2022

В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины, подтверждающие скрытую подготовку украинскими властями наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Речь идет об оригинале секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины» от 22 января 2022 года.

Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе.

На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины.

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