МО РФ располагает секретными документами о наступлении Киева на Донбасс
В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины, подтверждающие скрытую подготовку украинскими властями наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Речь идет об оригинале секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины» от 22 января 2022 года.
Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.
В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе.
На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы только что оттуда вернулись или просто пересказываете то, что услышали по телевизору? А в Харькове когда-нибудь были? Знаете, сколько там на восточных окраинах от городской застройки до окружной дороги, по которой проходит фронт? На гугл-карте можете посмотреть.
Старичи Львовская область! это ж какое боевое умение должны иметь ВСУ, чтобы оттуда напасть на Донбас.
в скором будущем наверняка найдут на територии Украины телепорт, направленный исключительно на захват РФ и профинансированый угадайте кем?
Нет сомнений что такой план существовал. Только, с документами или без, трубить об этом надо было до начала операции.
Для тех, кто никак не может уложить в голове, что украинские силы могут стрелять по городу сами. Они не только могут, они стреляют. И делают так с другими украинскими городами с 2014 года. Теперь вот начали делать с Харьковом. Вас же не удивляет, что они взрывают мосты?... националисты хорошо знают, что далеко не все харьковчане даже сейчас идут в эту единую стену. Поэтому им не жалко ни город, ни людей, они воюют не для победы — они знают, что проиграют, — а чтобы здесь как можно дольше не было бы мирной земли. ... во всей войнах гражданских надо отгонять от опасных объектов, а эти (неонацисты-бандеровцы) опасные объекты ставят поближе к гражданским и сами располагаются в жилой застройке. ... Хаотизация, паника, бесконтрольная раздача оружия привели постепенно к тому, что в разных городах, населенных пунктах, отдельных подразделениях украинских боевых формирований окончательно утрачен какой-то порядок и управляемость.
а где в этом страном документе идётся о нападении? может кто-то потрудится закинуть текст в переводчик? или суть не важна, важна реакция?