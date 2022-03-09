МО РФ располагает секретными документами о наступлении Киева на Донбасс

Минобороны РФ

В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины, подтверждающие скрытую подготовку украинскими властями наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Речь идет об оригинале секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины» от 22 января 2022 года.

Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины.

В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе.

На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.03.2022, 18:49
    Гость: такиминадо

    Вы только что оттуда вернулись или просто пересказываете то, что услышали по телевизору? А в Харькове когда-нибудь были? Знаете, сколько там на восточных окраинах от городской застройки до окружной дороги, по которой проходит фронт? На гугл-карте можете посмотреть.

  2. 09.03.2022, 17:57
    Гость: я плакаль

    Старичи Львовская область! это ж какое боевое умение должны иметь ВСУ, чтобы оттуда напасть на Донбас.
    в скором будущем наверняка найдут на територии Украины телепорт, направленный исключительно на захват РФ и профинансированый угадайте кем?

  3. 09.03.2022, 17:56
    Гость: порто-франко

    Нет сомнений что такой план существовал. Только, с документами или без, трубить об этом надо было до начала операции.

  4. 09.03.2022, 17:03
    Гость: Макс

    Для тех, кто никак не может уложить в голове, что украинские силы могут стрелять по городу сами. Они не только могут, они стреляют. И делают так с другими украинскими городами с 2014 года. Теперь вот начали делать с Харьковом. Вас же не удивляет, что они взрывают мосты?... националисты хорошо знают, что далеко не все харьковчане даже сейчас идут в эту единую стену. Поэтому им не жалко ни город, ни людей, они воюют не для победы — они знают, что проиграют, — а чтобы здесь как можно дольше не было бы мирной земли. ... во всей войнах гражданских надо отгонять от опасных объектов, а эти (неонацисты-бандеровцы) опасные объекты ставят поближе к гражданским и сами располагаются в жилой застройке. ... Хаотизация, паника, бесконтрольная раздача оружия привели постепенно к тому, что в разных городах, населенных пунктах, отдельных подразделениях украинских боевых формирований окончательно утрачен какой-то порядок и управляемость.

  5. 09.03.2022, 16:44
    Гость: странно

    а где в этом страном документе идётся о нападении? может кто-то потрудится закинуть текст в переводчик? или суть не важна, важна реакция?

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