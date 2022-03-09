Рогозин ограничил сотрудникам «Роскосмоса» выезд за рубеж

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил исключить для работников организаций ракетно-космической промышленности выезды за границу в служебные командировки и по частным вопросам, в том числе ранее запланированные.

Данная мера объясняется «обострением геополитической обстановки и санкционной политики, проводимой ведущими зарубежными государствами в отношении России и ее граждан», сообщает РБК со ссылкой на источник в космической отрасли.

При этом работникам разрешается при необходимости выезд в Республику Казахстан и Республику Беларусь «для участия в подготовке и проведения пусков ракет космического назначения, эксплуатации объектов космической инфраструктуры и решения иных служебных вопросов».

Также сообщается, что помимо ограничений выезда были отменены и отпуска. «Введен мобилизационный принцип работы: все на местах, по итогам анализа ситуации, в том числе сути и последствий санкций, принимаются решения о смене приоритетов в работе предприятий и госкорпорации в целом», - рассказал источник РБК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.03.2022, 22:48
    Гость: good

    Носители гостайны выезжали за рубеж!
    Чудненько!
    А своему сынку (развалившему авиапром) тоже запретил?
    Или он уже слинял?

  4. 09.03.2022, 20:11
    Гость: Пилот

    А себе ограничить выезд не забыл? А то Элон Макс в гости зовет прокатится на своей ракете. Итоги грандиозной работы Рогозона во главе Роскосмоса. Слил все что было можно, все советские космические секреты и наработки американцам, продал все ценные экспонаты из музея космонавтики какие еще остались и смог украсть, скафандр и шлем Гарина его спускаемый аппарат и даже одни из уцелевших Буранов упер. Все это сейчас в американском музее астронавтики. Для этого же хотел заполучить Буран из Байконура и толкануть, но казахи ему не дали и правильно сделали. Что получено в замен от сотрудничества со Штатами - ничего никаких чертежей шаттла или чего то полезного, только зеленые в карман и похлопывания по плечу гуд бой неси ещё.

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