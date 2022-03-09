Рогозин ограничил сотрудникам «Роскосмоса» выезд за рубеж

17:21 9.03.2022

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил исключить для работников организаций ракетно-космической промышленности выезды за границу в служебные командировки и по частным вопросам, в том числе ранее запланированные.

Данная мера объясняется «обострением геополитической обстановки и санкционной политики, проводимой ведущими зарубежными государствами в отношении России и ее граждан», сообщает РБК со ссылкой на источник в космической отрасли.

При этом работникам разрешается при необходимости выезд в Республику Казахстан и Республику Беларусь «для участия в подготовке и проведения пусков ракет космического назначения, эксплуатации объектов космической инфраструктуры и решения иных служебных вопросов».

Также сообщается, что помимо ограничений выезда были отменены и отпуска. «Введен мобилизационный принцип работы: все на местах, по итогам анализа ситуации, в том числе сути и последствий санкций, принимаются решения о смене приоритетов в работе предприятий и госкорпорации в целом», - рассказал источник РБК.