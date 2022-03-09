Рогозин ограничил сотрудникам «Роскосмоса» выезд за рубеж
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил исключить для работников организаций ракетно-космической промышленности выезды за границу в служебные командировки и по частным вопросам, в том числе ранее запланированные.
Данная мера объясняется «обострением геополитической обстановки и санкционной политики, проводимой ведущими зарубежными государствами в отношении России и ее граждан», сообщает РБК со ссылкой на источник в космической отрасли.
При этом работникам разрешается при необходимости выезд в Республику Казахстан и Республику Беларусь «для участия в подготовке и проведения пусков ракет космического назначения, эксплуатации объектов космической инфраструктуры и решения иных служебных вопросов».
Также сообщается, что помимо ограничений выезда были отменены и отпуска. «Введен мобилизационный принцип работы: все на местах, по итогам анализа ситуации, в том числе сути и последствий санкций, принимаются решения о смене приоритетов в работе предприятий и госкорпорации в целом», - рассказал источник РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
-вы про колеса его ишшо спросите;
-или про насосы?- не помню.,
Носители гостайны выезжали за рубеж!
Чудненько!
А своему сынку (развалившему авиапром) тоже запретил?
Или он уже слинял?
Только шарашки спасут и подневольный рабочие.
А себе ограничить выезд не забыл? А то Элон Макс в гости зовет прокатится на своей ракете. Итоги грандиозной работы Рогозона во главе Роскосмоса. Слил все что было можно, все советские космические секреты и наработки американцам, продал все ценные экспонаты из музея космонавтики какие еще остались и смог украсть, скафандр и шлем Гарина его спускаемый аппарат и даже одни из уцелевших Буранов упер. Все это сейчас в американском музее астронавтики. Для этого же хотел заполучить Буран из Байконура и толкануть, но казахи ему не дали и правильно сделали. Что получено в замен от сотрудничества со Штатами - ничего никаких чертежей шаттла или чего то полезного, только зеленые в карман и похлопывания по плечу гуд бой неси ещё.
Куда они убегут то? Полмира закрыто для россиян, самолёты не летают.