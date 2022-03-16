Силуанов: Россия отдала Западу «платежку» по госдолгу

Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублевых, а западные страны должны разморозить валютные счета для выплат.

При этом он отметил, что термин «дефолт» означает неспособность обслуживать свои обязательства, заявив, что он неприменим к России. «Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», - цитирует слова Силуанова РБК.

Глава Минфина также добавил, что Вашингтону следует объяснить, могут ли расчеты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России.

Речь идет о платежном поручении Минфина для выплаты купонов по суверенным евробондам, номинированным в долларах. Его ведомство направило 14 марта банку-корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году и 2043 году. Министерство отчиталось, что объем процентных выплат должен равняться $117,2 млн. Минфин попросил, чтобы средства были доведены до инвесторов 15 марта - с опережением на один день срока, обговоренного в эмиссионной документации.

По этим евробондам в Лондоне в роли платежного агента числится лондонское отделение американского Citibank, тогда как в Нью-Йорке — нью-йоркское отделение Citibank.

При этом в правительстве предупредили, что в случае отсутствия доступа к валютным счетам Россия выплатит госдолг в рублях. «Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. <...> В таком случае <...> Минфин России осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций», - отметили в Минфине.

Всего западные страны в рамках санкций против России заблокировали около $300 млрд резервов, около половины от их общего объема - около $640 млрд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что в российской экономике нет условий для наступления дефолта, кроме тех условий, которые «создаются и вменяются искусственно».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2022, 21:55
    Гость: Евгений В.

    Не только платежку, но и подарила Западу и 200 тонн золота, якобы для хранения в качестве резервного фонда, которые увезла и вручила "самой дружеской" Англии для хранения (перед войной с Украиной и санкциями). И как чиновники кремля, начиная с президента, могут это объяснить?

  2. 16.03.2022, 21:31
    Гость: Ну допустим

    Они отдадут Украине 300. А где по вашему ещё возьмут 400?
    И не жирно ли будет такой куш хохлам? Это всенародное достояние России!

  4. 16.03.2022, 21:27
    Гость: Питерский

    В целом, внешние расчеты можно проводить в любой валюте, неважно как ее назвать - рубли, зайчики, тугрики, покемончики и т.д.
    При двух условиях:
    1. Эта валюта должна быть свободно конвертируемая,то есть её в любой момент можно обменять по курсу на другую валюту, золото, и т.д
    2. В заключенном ранее контракте не указано, что выплата идёт в конкретной валюте.
    Если контракт заключении указана оплата в евро, например то выплата возможно только в евро.
    Ну а о свободной конвертации рубля на сейчас можно только мечтать. Официальный курс тоже не соответствует действительности - купить по нему другую валюту невозможно.

  5. 16.03.2022, 20:13
    Гость: столько хахатался

    Перестать прокачуку газа,нефти, продажу урана,зерновых. Тогда европеец замёрзнет, завшивеет и загнётся от голода.

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