Силуанов: Россия отдала Западу «платежку» по госдолгу

15:17 16.03.2022

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic заявил, что российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублевых, а западные страны должны разморозить валютные счета для выплат.

При этом он отметил, что термин «дефолт» означает неспособность обслуживать свои обязательства, заявив, что он неприменим к России. «Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», - цитирует слова Силуанова РБК.

Глава Минфина также добавил, что Вашингтону следует объяснить, могут ли расчеты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России.

Речь идет о платежном поручении Минфина для выплаты купонов по суверенным евробондам, номинированным в долларах. Его ведомство направило 14 марта банку-корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году и 2043 году. Министерство отчиталось, что объем процентных выплат должен равняться $117,2 млн. Минфин попросил, чтобы средства были доведены до инвесторов 15 марта - с опережением на один день срока, обговоренного в эмиссионной документации.

По этим евробондам в Лондоне в роли платежного агента числится лондонское отделение американского Citibank, тогда как в Нью-Йорке — нью-йоркское отделение Citibank.

При этом в правительстве предупредили, что в случае отсутствия доступа к валютным счетам Россия выплатит госдолг в рублях. «Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. <...> В таком случае <...> Минфин России осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций», - отметили в Минфине.

Всего западные страны в рамках санкций против России заблокировали около $300 млрд резервов, около половины от их общего объема - около $640 млрд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что в российской экономике нет условий для наступления дефолта, кроме тех условий, которые «создаются и вменяются искусственно».