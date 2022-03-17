В Кремле пояснили, как видят «самоочищение» России от «предателей»

13:59 17.03.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда «предатели» уходят с должностей или покидают Россию — происходит «самоочищение» страны. Днем ранее Владимир Путин говорил о существовании в стране пятой колонны — тех граждан, которые, по мнению главы государства, готовы на все ради принадлежности к «высшей касте» в Европе и США. Он отметил, что с их помощью Запад пытается расколоть Россию.

«В нелегкие времена многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями. Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит с должностей, кто-то из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит»,— приводит слова Пескова «Коммерсант».

В ходе совещания о социально-экономической поддержке регионов Владимир Путин заявил, что не осуждает тех, «у кого вилла в Майами или на французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод». Однако такие люди «ментально находятся именно там, а не здесь». Президент заявил, что российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от предателей.

«Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы»,— сказал президент.