Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково»

11:52 18.03.2022

Аркадий Дворкович покинет пост главы фонда «Сколково». Согласно сообщению фонда, он намерен сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково».

«Я уверен, (фонд «Сколково» - прим.ред) приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», - цитирует фонд слова Дворковича.

Напомним, в последние дни Дворкович оказался под огнем критики из-за заявлений в качестве главы ФИДЕ относительно украинского конфликта. 16 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал лишить его поста главы фонда «Сколково», пишет «Интерфакс». Также Турчак раскритиковал слова Дворковича о том, что гроссмейстеры из России и Белоруссии будут выступать на международных соревнованиях под флагом ФИДЕ.