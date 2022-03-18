Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково»
Аркадий Дворкович покинет пост главы фонда «Сколково». Согласно сообщению фонда, он намерен сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково».
«Я уверен, (фонд «Сколково» - прим.ред) приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», - цитирует фонд слова Дворковича.
Напомним, в последние дни Дворкович оказался под огнем критики из-за заявлений в качестве главы ФИДЕ относительно украинского конфликта. 16 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал лишить его поста главы фонда «Сколково», пишет «Интерфакс». Также Турчак раскритиковал слова Дворковича о том, что гроссмейстеры из России и Белоруссии будут выступать на международных соревнованиях под флагом ФИДЕ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Крысы бегут с корабля!
Свалил потому,что Больше нет возможности пускать пыль в глаза.
Денег тратится уйма,а результата 0(НОЛЬ!)
нас покинул.
По Дворковичу давно тюрьма плачет. Его надо увольнять по статье и отдавать под суд.Но это второстепенный персонаж.А как же Чубайс? Вся страна ждёт когда его посадят.Это будет национальный праздник))
Вот так просто покинет пост и все?Да по нему тюрьма плачет,однако.