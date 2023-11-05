МЧС доставит для населения сектора Газа 60 тонн гуманитарной помощи
По указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова для населения сектора Газа будет организована доставка гуманитарной помощи.
Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн груза - это продукты питания, матрасы, подушки, предмет личной гигиены, говорится в сообщении ведомства.
Самолеты Ил-76 МЧС вылетели из международного аэропорта Грозный в Египет. Здесь российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта, после чего 19 октября Россия направила в сектор Газа гумпомощь в объеме 27 тонн, пишут "Ведомости". 3 ноября МЧС сообщило, что из подмосковного аэропорта Жуковский самолеты Ил-76 доставят еще 28 тонн помощи: лекарства, гемостатические средства и перевязочные материалы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что забыли россияне, в землях, где живут украинцы и русские? Много русских воюет против россиян в рядах ВСУ, ну это и понятно, свою землю от пришлых иностранных захватчиков и оккупантов защищают.
60 тонн! Ну всё, бармалеи обожрутся!
сам не знаю
они же не свои тратят
А сколько русских воюет на стороне бандеровцев убивая россиян?