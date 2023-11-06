Между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу

11:18 6.11.2023

Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство", — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от противника, который пока обстреливает железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.

Кроме того, подчеркнул Балицкий, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона, уверен губернатор области.