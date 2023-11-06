Между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу
Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство", — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от противника, который пока обстреливает железную дорогу, идущую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.
Кроме того, подчеркнул Балицкий, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона, уверен губернатор области.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ты найди в этой переписи украинцев. Их нет и не было. Их еще не придумали.
стрелки не переводи и не занимайся дурью. И русский язык подучи.
"Как "укры" выкопали Черное море", действительно в 90-х годах был такой номер у украинской команды КВН, однако российская пропаганда подняла ее на свои знамена, превратив эту шутку в какой то сюр.
Сожгли в Одессе - российские спецслужбы, что легко доказуемо , все участники сожжения сейчас находятся на России, сбежали сами или были обменяны Россией. Начальник милиции Фучеджи, на России, главный пожарный города, который приказал не выезжать на пожар - на России, рули которые привели толпу в Дом профсоюзов на России. И ещё вопросик, почему у большинства погибших паспорта российской ...администрации Приднестровья? ...
никогда не говори никогда.